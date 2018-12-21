Самая сексуальная модель Playboy стала Золушкой в клипе украинской группы

Видео: Тартак feat Нумер 482 - Попелюшка (youtube.com/TARTAK VIDEO)

Известная украинская группа "Тартак" впервые за последние 15 лет выпустила альбом дуэтов "АнТАРТАКтида". В рамках этого проекта вместе с группой "Нумер 482" Александр Положинский и компания записали совместную песню "Попелюшка" и сняли клип на нее.

Главной героиней видео стала известная украинская модель Адель Вакула. Журнал PLAYBOY назвал девушку PLAYMATE года и самой сексуальной моделью Украины. Адель органично вжилась в роль убегающей с бала Золушки. А во время съемок на улицах Киева, когда девушка грациозно дефилировала в достаточно откровенной одежде, собирались настоящие пробки.

Фото: кадр из клипа "Попелюшка"

"Поучаствовать в съемке мне предложил Виктор Скуратовский. Идея мне понравилась. Мне уже давно нравится песня "Понад Хмарами". Поэтому присоединиться к созданию нового шедевра группы Тартак было очень интересно. Съемка продолжалась целый день, но время пролетело незаметно. Работалось легко, ведь в команде были настоящие профи своего дела. Стоит ли говорить, что текст песни я знаю наизусть?" - поделилась впечатлениями Адель.

Фото: пресс-служба группы

В клипе также снялась звезда Instagram DJ EVKA ROX, а режиссером стал Виктор Скуратовский – автор видео целой плеяды известных групп и исполнителей.

Фото: кадр из клипа "Попелюшка"

"Как показывает наш опрос среди тех, кто уже послушал альбом "АнТАРТАКтида. Частина Перша", клип на эту песню является одним из самых запрашиваемых со всех 12-ти песен. Похоже угадали и с режиссером, и с песней. А режиссер в свою очередь угадал с главной героиней. Адель удивила своей работоспособностью и профессионализмом во время съемки, а кадре выглядит настолько гармонично, как будто именно для нее мы с Виталием писали эту песню", - отметил лидер группы "Тартак" Александр Положинский.

Фото: кадр из клипа "Попелюшка"

"Если история касается Александра Положинского, который уже давно имеет титул одного из самых желанных холостяков, девушка, которой он посвящает песни долго не может быть “Попелюшкою“. Вот и в главной роли видео настоящая принцесса с обложки Playboy", - говорит вокалист "Нумер 482" Виталий Кириченко, который дружит с Положинским более 18 лет.

Фото: кадр из клипа "Попелюшка"

Как отметил режиссер видеоработы Виктор Скуратовский, в клипе нет конкретной сюжетной линии.

"Тем не менее, картинка получилась стильной, современной и атмосферной. Очень рад, что получилось привлечь к этой работе лучших специалистов в своем деле!" - добавил он.

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