Знаменитая модель снялась в чувственной фотосессии

Фото: Эмили Ратаковски (instagram.com/emrata)

На этот раз любительница микро-купальников позировала одетой

Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая ранее поразила супер-откровенным купальником, показала поклонникам кадры со своей новой фотосессии. Снимки красотка опубликовала на своей странице в Instagram.

На этот раз Эмили позировала в одежде, однако фото все равно получились очень чувственными и соблазнительными.

Фото: Эмили Ратаковски (instagram.com/emrata)

Для фотосета модель надела жакет на голое тело, а также брюки и кроссовки. Роскошный образ дополнил красивый макияж с акцентом на яркие губы.

Отметим, что автором снимком стал знаменитый фотограф Том Ньютон. Он также выложил несколько кадров в своем Instagram.

Фото: Эмили Ратаковски (instagram.com/tomtakesphotoss)

Напомним, участница американского реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер была названа самой высокооплачиваемой моделью 2018 года по версии журнала Forbes. 23-летняя сестра Ким Кардяшьян заработала за прошедший год 22,5 миллиона долларов.

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Мы также публиковали яркие фото и видео с показа Victoria's Secret Fashion Show 2018. На подиум в соблазнительном белье из новой коллекции бренда вышли супермодели Эльза Хоск, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Кендалл Дженнер, Стелла Максвелл, Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Бехати Принслу, сестры Джиджи и Белла Хадид и другие.

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