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48-летняя Наоми Кэмпбелл снялась топлес для косметического бренда

Lite » Стиль и мода 21.12.2018 - 12:17
48-летняя Наоми Кэмпбелл снялась топлес для косметического бренда
Фото: Наоми Кэмпбелл (instagram.com/naomi)

Знаменитая модель впервые стала лицом бьюти-бренда

Безумно популярная в 90-х супермодель Наоми Кэмпбелл - одна из самых известных в мире, однако еще ни разу не становилась лицом бьюти-бренда. Пришло время это исправить - в январе 2019 года 48-летняя звезда появится в рекламной кампании косметической марки NARS. Несколько фото появились в сети уже сейчас, пишет Daily Mail.

На главной фотографии, конечно, запечатлено лицо Наоми крупным планом, на котором хорошо видны яркие тени на веках и блеск для губ.

48-летняя Наоми Кэмпбелл снялась топлес для косметического бренда

Фото: narscosmetics.com

На еще одном черно-белом кадре Кэмпбелл запечатлена в полный рост в белом платье с разрезами и босоножках на каблуках от Saint Laurent.

48-летняя Наоми Кэмпбелл снялась топлес для косметического бренда

Фото: narscosmetics.com

Однако самый большой интерес вызвали фото с бекстейджа, на которых модель позирует топлес. Обнаженную грудь Наоми прикрыла длинными волосами. Нельзя не восхититься стройной и подтянутой фигуре звезды - она явно держит себя в отличной форме.

48-летняя Наоми Кэмпбелл снялась топлес для косметического бренда

Фото: narscosmetics.com

Кэмпбелл уже давно дружит с создателем марки Франсуа Нарсом. Они очень хорошо отзываются друг о друге и называют себя одной семьей.

"Наоми - живая икона. Я восхищаюсь ею с самого начала ее карьеры", - поделился Нарс.

У супермодели уже есть любимые средства в базовой линейке NARS: румяна Taj Mahal, тушь Climax, матовый карандаш для губ Dragon girl и подводка Mamboo.

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