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Женственно и необычно: Кейт Миддлтон показала роскошный образ в традиционном пакистанском стиле

Lite » Мода 15.10.2019 - 14:41
Женственно и необычно: Кейт Миддлтон показала роскошный образ в традиционном пакистанском стиле
Герцогиня Кембриджская поддержала местного дизайнера

Герцогиня Кембриджская поддержала местного дизайнера

Кейт Миддлтон и принц Уильям окунулись в официальные встречи и визиты. Первая остановка на пути герцогов – школа для девочек от 4 до 18 лет College Model School в Исламабаде. Здесь супруги пообщались с младшими ученицами и обсудили возможности специальной программы обучения Teach for Pakistan, созданной на основе британской UK Teach First. Для этого визита Кейт выбрала новый, не менее живописный образ.

Женственно и необычно: Кейт Миддлтон показала роскошный образ в традиционном пакистанском стилеЖенственно и необычно: Кейт Миддлтон показала роскошный образ в традиционном пакистанском стиле

Женственно и необычно: Кейт Миддлтон показала роскошный образ в традиционном пакистанском стилеСупруги на встрече с учениками (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Кейт пришла в школу в фиолетовом наряде от пакистанского дизайнера Maheen Khan. Свободного кроя тунику с утонченной белой вышивкой на груди в национальном стиле дополнили брюки со стрелками такого же оттенка. Завершали образ длинный полупрозрачный синий шарф, а также босоножки на устойчивом каблуке от Russell & Bromley. Серьги Миддлтон выбрала с орнаментом и крупными камнями. Укладка и макияж остались неизменными. Вышло невероятно женственно и стильно! Принц Уильям отправился на встречу с учениками в брюках и белой рубашке, которые дополнили коричневые туфли.

Женственно и необычно: Кейт Миддлтон показала роскошный образ в традиционном пакистанском стиле

Женственно и необычно: Кейт Миддлтон показала роскошный образ в традиционном пакистанском стилеГерцоги в парке (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

К слову, встреча с детьми прошла в веселой непринужденной обстановке, совершенно не похожей на такого рода визиты. Супруги наряду с другими учениками сели за парты и принялись обсуждать мечты и цели на будущее. Все много смеялись и фотографировались. Тем самым Кейт еще раз продемонстрировала свое умение общаться с детьми, а также выполнила главную миссию визита – показать важную роль Великобритании в развитии системы пакистанского женского образования.

Женственно и необычно: Кейт Миддлтон показала роскошный образ в традиционном пакистанском стилеКейт обожает животных (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

После этого герцог и герцогиня Кембриджские отправились в национальный парк Маргаллах-Хилз. Здесь они приняли участие в необычном занятии: вместе с исследователями установили камеру для наблюдения за леопардом и его семейством. Также супруги с удовольствием просмотрели снимки других животных, сделанные ранее. На сегодня у Кейт и принца запланировано еще несколько мероприятий, включая встречу с главой государства.

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Новости Украины Кейт МиддлтонПринц Уильям
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