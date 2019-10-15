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Жіночно і незвично: Кейт Міддлтон показала розкішний образ в традиційному пакистанському стилі

Lite » Мода 15.10.2019 - 14:41
Жіночно і незвично: Кейт Міддлтон показала розкішний образ в традиційному пакистанському стилі
Герцогиня Кембриджська підтримала місцевого дизайнера

Герцогиня Кембриджська підтримала місцевого дизайнера

Кейт Міддлтон і принц Вільям поринули в офіційні зустрічі і візити. Перша зупинка на шляху герцогів – школа для дівчаток від 4 до 18 років College Model School в Ісламабаді. Тут подружжя поспілкувалося з молодшими учнями та обговорило можливості спеціальної програми навчання Teach for Pakistan, створеної на основі британської UK Teach First. Для цього візиту Кейт вибрала новий, не менш мальовничий образ.

Жіночно і незвично: Кейт Міддлтон показала розкішний образ в традиційному пакистанському стиліЖіночно і незвично: Кейт Міддлтон показала розкішний образ в традиційному пакистанському стиліЖіночно і незвично: Кейт Міддлтон показала розкішний образ в традиційному пакистанському стилі

Подружжя на зустрічі з учениками (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Кейт прийшла в школу в фіолетовому вбранні від пакистанського дизайнера Maheen Khan. Вільного крою туніку з витонченою білою вишивкою на грудях у національному стилі доповнили брюки зі стрілками такого ж відтінку. Завершували образ довгий напівпрозорий синій шарф, а також босоніжки на стійкому каблуці від Russell & Bromley. Сережки Міддлтон вибрала з орнаментом і великими каменями. Зачіска і макіяж залишилися незмінними. Вийшло неймовірно жіночно і стильно! Принц Вільям вирушив на зустріч з учнями в брюках і білій сорочці, які доповнили коричневими туфлями.

Жіночно і незвично: Кейт Міддлтон показала розкішний образ в традиційному пакистанському стилі

Жіночно і незвично: Кейт Міддлтон показала розкішний образ в традиційному пакистанському стилі

Герцоги у парку (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

До речі, зустріч з дітьми пройшла у веселій невимушеній обстановці, зовсім не схожый на такого роду візити. Подружжя разом з іншими учнями сіло за парти і почало обговорювати мрії та цілі на майбутнє. Всі багато сміялися і фотографувалися. Тим самим Кейт ще раз продемонструвала своє вміння спілкуватися з дітьми, а також виконала головну місію візиту – показати важливу роль Великобританії у розвитку системи жіночої освіти у Пакістані.

Жіночно і незвично: Кейт Міддлтон показала розкішний образ в традиційному пакистанському стиліКейт обожнює тварин (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Після цього герцог і герцогиня Кембриджські вирушили в національний парк Маргаллах-Хілз. Тут вони взяли участь в незвичайному занятті: разом з дослідниками встановили камеру для спостереження за леопардом і його сімейством. Також подружжя з задоволенням переглянуло знімки інших тварин, зроблені раніше. На сьогодні у Кейт і принца заплановано ще кілька заходів, включаючи зустріч з главою держави.

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Новини України Кейт МіддлтонПринц Вільям
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