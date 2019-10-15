Жіночно і незвично: Кейт Міддлтон показала розкішний образ в традиційному пакистанському стилі

Герцогиня Кембриджська підтримала місцевого дизайнера

Герцогиня Кембриджська підтримала місцевого дизайнера

Кейт Міддлтон і принц Вільям поринули в офіційні зустрічі і візити. Перша зупинка на шляху герцогів – школа для дівчаток від 4 до 18 років College Model School в Ісламабаді. Тут подружжя поспілкувалося з молодшими учнями та обговорило можливості спеціальної програми навчання Teach for Pakistan, створеної на основі британської UK Teach First. Для цього візиту Кейт вибрала новий, не менш мальовничий образ.

Подружжя на зустрічі з учениками (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Кейт прийшла в школу в фіолетовому вбранні від пакистанського дизайнера Maheen Khan. Вільного крою туніку з витонченою білою вишивкою на грудях у національному стилі доповнили брюки зі стрілками такого ж відтінку. Завершували образ довгий напівпрозорий синій шарф, а також босоніжки на стійкому каблуці від Russell & Bromley. Сережки Міддлтон вибрала з орнаментом і великими каменями. Зачіска і макіяж залишилися незмінними. Вийшло неймовірно жіночно і стильно! Принц Вільям вирушив на зустріч з учнями в брюках і білій сорочці, які доповнили коричневими туфлями.

Герцоги у парку (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

До речі, зустріч з дітьми пройшла у веселій невимушеній обстановці, зовсім не схожый на такого роду візити. Подружжя разом з іншими учнями сіло за парти і почало обговорювати мрії та цілі на майбутнє. Всі багато сміялися і фотографувалися. Тим самим Кейт ще раз продемонструвала своє вміння спілкуватися з дітьми, а також виконала головну місію візиту – показати важливу роль Великобританії у розвитку системи жіночої освіти у Пакістані.

Кейт обожнює тварин (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Після цього герцог і герцогиня Кембриджські вирушили в національний парк Маргаллах-Хілз. Тут вони взяли участь в незвичайному занятті: разом з дослідниками встановили камеру для спостереження за леопардом і його сімейством. Також подружжя з задоволенням переглянуло знімки інших тварин, зроблені раніше. На сьогодні у Кейт і принца заплановано ще кілька заходів, включаючи зустріч з главою держави.