Стильная и сияющая: Кейт Миддлтон покорила сеть чувством вкуса и женственностью

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

37-летняя герцогиня Кембриджская блистает в новом образе

Кейт Миддлтон порадовала поклонников очередным стильным выходом. В этот раз 37-летняя герцогиня посетила лондонский молодежный центр, занимающийся вопросами здоровья – Sunshine House. Цель визита – познакомиться с благотворительной программой, которую создали для помощи молодым родителям. Кейт пообщалась также с самими мамами, которым с момента появления на свет детей помогают волонтеры и медсестры организации, а также и с малышами. Герцогиня, которая обожает детей и много внимания уделяет подобным проектам, была в приподнятом настроении и буквально сияла.

Кейт выглядела просто и роскошно (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

На официальную встречу с представителями центра Кейт прибыла в стильном, продуманном до мелочей, наряде. Ансамбль составили шелковая черная блуза в крупный белый горошек с длинным рукавом от американского бренда Equipment и идеальное дополнение к ней – широкие брюки-кюлоты с высокой посадкой. Завершали образ замшевые лодочки на невысоком устойчивом каблуке от итальянской марки Gianvito Rossi. Интересно, что светские порталы называют эти вещи самыми актуальными в осеннем сезоне. Что ж, не зря Миддлтон называют иконой стиля.

Кейт Мидллтон в Лондоне (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Из аксессуаров она выбрала золотистые серьги. Макияж ей сделали в нюдовых тонах: визажисты подчеркнули брови и глаза, а губы оставили нейтральными. Волосы, уложенные в роскошную объемную укладку, мягкими волнами спадали по плечам. К слову, осветленные с недавних пор, они придают облику Кейт совершенно новое звучание, делая ее сияющей и свежей.

Вскоре Кейт и принц Уильям совершат совместный выход в свет (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Последний штрих к ее безупречному луку, который как нельзя лучше вписался в картину – милый букет с желтыми розами, который ей вручили в центре.

К слову, вскоре Кейт вновь совершит официальный визит. Через неделю, 26 сентября, они с мужем принцем Уильямом посетят торжественную церемонию присвоения имени новому полярному исследовательскому кораблю Великобритании.