Как выглядеть красиво зимой: 5 секретов от героини Киев днем и ночью

Фото: Полина Ковалевская (instagram.com/itskovalevskaya)

Полина уверена, что быть одновременно и согретой, и красивой возможно

Самая стильная (да еще и модель) героиня сериалити Киев днем и ночью Полина Ковалевская рассказала, как оставаться женственной даже самой холодной зимой.

Девушка поделилась советами, как не чувствовать себя капустой и медведем одновременно и даже в серьезные "минусы" оставаться привлекательной.

"Считаю высказывание: "красота требует жертв" совершенно неуместным в мороз, – говорит Полина Новому каналу. – Лично для меня, когда температура на градуснике опускается ниже нуля, речь идет уже не о красоте, а о выживании. Поэтому никаких тонких колгот, коротеньких косух и голых лодыжек я себе не позволяю! Думаете, невозможно быть одновременно и согретой, и красивой? Возможно! Ловите мои личные пять секретов, как оставаться красавицей даже зимой".

Фото: Полина Ковалевская (instagram.com/itskovalevskaya)

Совет №1

Многослойность

Да-да, еще с лета стилисты рассказывают нам, как это модно. А зимой еще и безумно тепло! Не бойтесь надевать майки под свитшоты, свитера на платья, пиджаки на лонгсливы. Все это помогает нам не замерзнуть, и при этом может выглядеть очень стильно.

Совет №2

Будь, как Teddy Bear

Этой холодной зимой тебя спасет объемное, длинное пальто из искусственного меха. Благо, в коллекциях почти всех масмаркет-брендов появились так называемые "тедики". Это шубки-пальто разных оттенков коричневого, как у известного плюшевого мишки. Тепло, модно, а, главное, ни одно животное не пострадало.

Фото: Полина Ковалевская (instagram.com/itskovalevskaya)

Совет №3

Колготки и "спортивки"

Дополни свой гардероб шерстяными колготками. Ты не поверишь, но в них реально теплее, чем в обычных джинсах. При этом можно выбрать какие-то нестандартные цвета, например шоколадные/серые колготы в тон обуви. Второй вариант – спортивные костюмы на флисе. Во-первых, это сейчас модно, во-вторых – тепло! А яркие расцветки мигом освежат твой гардероб.

Совет №4

Track Boots

Кто не знает, это такие большие грубые ботинки на шнуровке, которые очень похожи на походные. Если найдешь такие еще и на меху, то это вообще джекпот! Они очень теплые и универсальные, подойдут под все! Смело обувай Track Boots и с джинсами, и с юбками, и с женственными платьями. За счет контраста нежного и грубого ты будешь выглядеть современной принцессой.

Фото: Полина Ковалевская (instagram.com/itskovalevskaya)

Совет №5

И, конечно, шапка!

В детстве я ненавидела шапки (а кто их любил?), но с возрастом поняла, что голову нужно беречь! Сейчас в моде простые однотонные шапки. И я этому рада. Потому что стразы, брошки, бусины и любые украшения на шапках считаю моветоном! Зато цвет может быть абсолютно любой. Главное, чтобы шапка была объемной. В общем, в моде шапочный оверсайз.

Фото: Полина Ковалевская (Новый канал)

И в завершение призываю: сочетайте разные стили, ищите новые решение, экспериментируйте со своими образами, а, главное, берегите тепло и себя!

Напомним, стилист рассказала о главных модных трендах зимы 2018-2019. Вы узнаете, на какие фасоны и цвета обратить внимание в магазинах, а также как сочетать обновки, которые словно сошли со страниц модных журналов.

Мы также писали о том, что всемирно известная австралийская певица Кайли Миноуг вышла в свет в наряде от украинского дизайнера. Так, на свое шоу в Дублине (Ирландия) 50-летняя артистка надела черный топ бренда Anna October.

Кстати, стилисты назвали главные антитренды зимы 2019. Мода очень изменчива и то, что вчера носили как последний хит сезона, через год уже оказывается в черном списке дизайнеров и стилистов. Зимой 2019 следует отказаться от некоторых вещей и сочетаний.

Видео: РБК-Украина