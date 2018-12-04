Знаменитая певица засветилась в топе от украинского дизайнера

Фото: Кайли Миноуг (instagram.com/kylieminogue)

Звезда выгуляла наряд от Anna October

Всемирно известная австралийская певица Кайли Миноуг вышла в свет в наряде от украинского дизайнера. Так, на свое шоу в Дублине (Ирландия) 50-летняя артистка надела черный топ бренда Anna October.

Дизайнер Анна Октябрь поделилась снимками Кайли на своей странице в Facebook.

"Кайли Миноуг в топе Anna October", - сообщила она.

Скриншот поста (facebook.com/anna.oktyabr)

Такой же фотографией поделилась на своей страничке в Instagram и сама Миноуг.

Фото: Кайли Миноуг (instagram.com/kylieminogue)

"Я обещала, что все пиво Гиннес будет за мой счет, но в Гиннесе придумали иначе", - написала Кайли и подробнее рассказала, как именно ее поклонники могут получить бесплатную пинту пива.

Фото: Кайли Миноуг (instagram.com/kylieminogue)

Напомним, звезда "50 оттенков серого", американская актриса Дакота Джонсон посетила 17-й ежегодный Международный кинофестиваль в Марракеше (Марокко). На красной дорожке Дакота появилась в минималистичном платье жемчужного цвета из весенней коллекции украинского бренда Bevza, стоимостью 670 долларов.

Кстати, обладательница Грэмми как "Лучший новый исполнитель-2018", канадская соул-певица Алессия Кара вышла в свет в наряде от украинского дизайнера. Так, на семидесятой церемонии вручения премии Bambi Awards в Берлине, она появилась в наряде из коллекции осень-зима 2018/2019 Дафны Мэй.

Мы также писали, что актриса Хлоя Морец снялась на обложку глянца в костюме от украинского дизайнера. 21-летняя Хлоя примерила розовый блейзер в стиле оверсайз за 1070 евро, широкие брюки с тройным поясом и белый топ. Свой наряд она дополнила укладкой с эффектом мокрых волос и натуральным макияжем.

Видео: (video.rbc.ua)