Як виглядати красиво взимку: 5 секретів від героїні Київ вдень і вночі

Фото: Поліна Ковалевська (instagram.com/itskovalevskaya)

Поліна впевнена, що бути одночасно і зігрітою, і красивою можливо

Найстильніша (та ще й модель) героїня серіаліті Київ вдень і вночі Поліна Ковалевська розповіла, як залишатися жіночною навіть самої холодної зими.

Дівчина поділилася порадами, як не відчувати себе капустою і ведмедем одночасно і навіть в серйозні "мінуси" залишатися привабливою.

"Вважаю вислів: "краса вимагає жертв" абсолютно недоречним в мороз, – каже Поліна Новому каналу. – Особисто для мене, коли температура на градуснику опускається нижче нуля, мова йде вже не про красу, а про виживання. Тому ніяких тонких колгот, коротеньких косух і голих щиколоток я собі не дозволяю! Гадаєте, неможливо бути одночасно і зігрітою, і красивою? Можливо! Ловіть мої особисті п'ять секретів, як залишатися красунею навіть взимку".

Фото: Поліна Ковалевська (instagram.com/itskovalevskaya)

Порада №1

Багатошаровість

Так-так, ще з літа стилісти розповідають нам, як це модно. А взимку ще й шалено тепло! Не бійтеся одягати майки під світшоти, светри на сукні, піджаки на лонгсліви. Все це допомагає нам не замерзнути, і при цьому може виглядати дуже стильно.

Порада №2

Будь, як Teddy Bear

Цієї холодної зими тебе врятує об'ємне, довге пальто зі штучного хутра. Благо, в колекціях майже всіх масмаркет-брендів з'явилися так звані "тедики". Це шубки-пальта різних відтінків коричневого, як у відомого плюшевого ведмедика. Тепло, модно, а, головне, жодна тварина не постраждала.

Фото: Поліна Ковалевська (instagram.com/itskovalevskaya)

Порада №3

Колготки і "спортивки"

Доповни свій гардероб вовняними колготками. Ти не повіриш, але в них реально тепліше, ніж у звичайних джинсах. При цьому можна вибрати якісь нестандартні кольори, наприклад шоколадні/сірі колготи в тон взуття. Другий варіант – спортивні костюми на флісі. По-перше, це зараз модно, по-друге – тепло! А яскраві кольори миттю освіжать твій гардероб.

Порада №4

Track Boots

Хто не знає, це такі великі грубі черевики на шнурівці, які дуже схожі на похідні. Якщо знайдеш такі ще й на хутрі, то це взагалі джекпот! Вони дуже теплі і універсальні, підійдуть під всі! Сміливо взувай Track Boots і з джинсами, і зі спідницями, і з жіночними сукнями. За рахунок контрасту ніжного і грубого ти будеш виглядати сучасною принцесою.

Фото: Поліна Ковалевська (instagram.com/itskovalevskaya)

Порада №5

І, звичайно, шапка!

У дитинстві я ненавиділа шапки (а хто їх любив?), але з віком зрозуміла, що голову потрібно берегти! Зараз в моді прості однотонні шапки. І я цьому рада. Тому що стрази, брошки, намистини і будь-які прикраси на шапках вважаю моветоном! Зате колір може бути абсолютно будь-який. Головне, щоб шапка була об'ємною. Загалом, в моді шапковий оверсайз.

Фото: Поліна Ковалевська (Новий канал)

І на завершення закликаю: поєднуйте різні стилі, шукайте нові рішення, експериментуйте зі своїми образами, а, головне, бережіть тепло і себе!

Нагадаємо, стиліст розповіла про головні модні тренди зими 2018-2019. Ви дізнаєтеся, на які фасони і кольори звернути увагу в магазинах, а також як поєднувати обновки, які немов зійшли зі сторінок модних журналів.

Ми також писали про те, що всесвітньо відома австралійська співачка Кайлі Міноуг вийшла в світ у вбранні від українського дизайнера. Так, на своє шоу в Дубліні (Ірландія) 50-річна артистка одягла чорний топ бренду Anna October.

До речі, стилісти назвали головні антитренды зими 2019. Мода дуже мінлива і те, що вчора носили як останній хіт сезону, через рік вже виявляється в чорному списку дизайнерів і стилістів. Взимку 2019 слід відмовитися від деяких речей і поєднань.

Відео: РБК-Україна