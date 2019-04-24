Украинская красавица: внучка Ротару в платье-вшиванке прогулялась по Лондону

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Девушка устроила фотосессию в знаменитом лондонском парке

Внучка легенды эстрады Софии Ротару, ее тезка Соня Евдокименко живет и учиться в Лондоне. Девушка успела проявить себя в модельном бизнесе, а ее любительские стрит-стайл фотосессии вызывает неизменное восхищение у поклонников. Она часто снимается в европейских столицах и посещает модные мероприятия. Например, на Неделе моды в Париже девушка засветилась в обществе супермодели Беллы Хадид. Впрочем, в Instagram юной красотки можнно встретить фото в национальном украинском наряде – вышиванке. Кстати, любовь к ней, видимо, передалась ей от знааменитой бабушки, которая носит вышитые платья даже на отдыхе.

София позирует на лоне природы в лондонском Гайд-парке. Она сидит на лужайке среди буйной зелени и цветущих деревьев. Красное короткое платье-звышиванка с яркими аутентичными узорами, белые лаконичные кроссовки, небольшая сумочка с золотой пряжкой и массивный оригинальный браслет создают эффектный образ красавицы-украинки. Она кокетливо держит у лица сорванный маленький белый цветочек, а ее шелковые длинные волосы каскадом струятся по плечам.

"Пахнет весной", - коротко подписала девушка своей романтичный и нежный снимок, который успела оценить ее мама, Светлана Евдокименко, подарив дочери-красавице сердечко.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Подписчикам также он пришелся по вкусу. Они не престают восхищаться красотой и естественной грацией юной модели.

"Симпатичная", "Украиночка!", "Восхитительная девушка!", "Кажуть хлопці я сама як та квіточка ....Українкою я народилася....Привіт з України. Дуже гарно!", "Ты очаровательна", "Умница и красавица!" - писали комментаторы на разных языках.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, что юная внучка внучка Софии Ротару удивила пикантным фотосетом в Париже.

Ранее внучка Софии Ротару Соня Евдокименко покорила уличной фотосессией в солнечной Италии.