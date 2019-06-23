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Внучка Софії Ротару в пікантному купальнику похвалилася ідеальною фігурою

Lite » Мода 23.06.2019 - 14:07
Внучка Софії Ротару в пікантному купальнику похвалилася ідеальною фігурою
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Євдокименко позувала в басейні

Онука легенди естради Софії Ротару, Соня Євдокименко живе і отримує освіту в Лондоні. Дівчина займається модельним бізнесом, цікавиться мистецтвом і обожнює путишествовать. Результатами своїх яскравих фотосетів і знімками з повсякденного життя дівчина охоче ділиться зі своїми читачами в Instagram. Так, вона відправилася відпочивати в Канни і опублікувала пікантне фото в оригінальному купальнику.

Софія позує в басейні. На ній – різнобарвний купальник від всесвітньо відомого бренду Agent Provocateur незвичайного крою, що підкреслює ідеальні вигини її стрункої фігури. Вона одягла окуляри-авіатори і перекинула розкішні довгі локони на одну сторону.

Юна красуня сперлася ліктями об краєчок басейну і стоїть в розслабленій позі. У коментарі до світлини дівчина розповіла трохи про місце, де вона відпочиває.

Внучка Софії Ротару в пікантному купальнику похвалилася ідеальною фігурою

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

"Ранок біля басейну. "Маленька дівчинка" у мене за спиною - робота британського скульптора Лінна Чедвіка", - залишила вона інформативний підпис.

Фото моментально оцінили підписники Соні. Вони не скупилися на щирі компліменти для неї.

"Купальник супер, чудово виглядаєш!", "Дуже гарний купальник по фігурі", "Very beautiful". "Відмінного відпочинку!", "Добре відпочити!" - бажали вони.

Внучка Софії Ротару в пікантному купальнику похвалилася ідеальною фігурою

Внучка Софії Ротару в пікантному купальнику похвалилася ідеальною фігурою

Скріншот коментарів

Раніше Софія публікувала чуттєві фото, на яких позує в чорному топі, а також у вбранні з кокетливо оголеними плечима.

Внучка Софії Ротару в пікантному купальнику похвалилася ідеальною фігурою

Внучка Софії Ротару в пікантному купальнику похвалилася ідеальною фігурою

Внучка Софії Ротару в пікантному купальнику похвалилася ідеальною фігурою

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, що онучка Софії Ротару підкорила лаконічним образом і продемонструвала довгі ніжки. Вона побувала в лондонській галереї і захопилася роботами Аніша Капура.

До речі, Софія Євдокименко прогулялася по відомому парку в Лондоні і показала знімок у сукні-вишиванці від українського дизайнера.

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Новини України РотаруСофия Евдокименко
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