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Уровень мимими зашкаливает: Ким Кардашьян и Кайли Дженнер хвастаются подрастающим поколением


Сестры поделились фото с годовалыми детьми

Ким Кардашьян, которая только недавно выложила в сеть собственное детское фото, не может перестать умилять фолловеров. Несколько часов назад она опубликовала снимок, на коротом запечатлены три малышки знаменитой династии. Собственная дочь Ким – Чикаго, которой в январе исполнился год, дочь Кортни – Тру, отметившая свой первый день рождения отметила в апреле, а также Сторми – дочь Кайли Дженнер родилась в феврале 2018-го. Все три девочки одеты в кремового оттенка наряды и держат в руках похожие игрушки. "A True Chicago Stormi ("Настоящий шторм в Чикаго")", – написала Ким, забавно перекрутив имена девочек. Эти же кадры запостила у себя и Кайли Дженнер, подписав их: "Тройняшки".

Чикаго, Тру и Сторми (фото: instagram.com/kimkardashian)  

  • Я так влюблен
  • Я просто не могу, это невозможно мило
  • Очень-очень мило
  • Сторми такая красотка
  • О боже, это нереально мило
  • Так божественно
  • Три красавицы
  • О боже!
  • Ангелы
  • Я люблю эту картинку
  • Сверхмилота
  • Хорошенькие малышки
  • Чи... почему ты такая хорошенькая?
  • Дочь Кайли однозначно красотка
  • Почему Чикаго красивее, чем я?
  • Это любовь

Кендалл Дженнер – единственная, кто пока не обзавелся семьей (фото: instagram.com/kendalljenner) 

Интересно, что все сестры знаменитого на весь мир семейства уже обзавелись детьми и регулярно постят в Instagram милые фото. Исключение составляет только 23-летняя Кендалл Дженнер. Недавно она пошутила на эту тему, опубликовав семейное фото с многочисленными малышами. А вторая картинка гласит, что девушка защищается от беременности, которая буквально витает в воздухе. Таким образом знаменитая красавица намекнула, что пока не готова к материнству, а намерена сосредоточиться на карьере.

Кендалл Дженнер замуж не спешит (фото: instagram.com/kendalljenner) 

К тому же недавно она рассталась со своим парнем – 22-летним баскетболистом НБА Беном Симмонсом. К слову, пара только в феврале объявила о воссоединении. Сама девушка никогда не афишировала личную жизнь, но как-то в одном из последних интервью обмолвилась, что просто не готова к серьезным отношениям и тем более свадьбе.  

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