Рівень мімімі зашкалює: Кім Кардашьян та Кайлі Дженнер хваляться підростаючим поколінням

Кім Кардашьян, яка лише нещодавно виклала в мережу власне дитяче фото, не може не розчулювати фоловерів. Кілька годин тому вона опублікувала знімок, на коротом зображені три дівчинки знаменитої династії. Власна дочка Кім – Чикаго, якій в січні минув рік, дочка Кортні – Тру, яка відзначила свій перший день народження відзначила в квітні, а також Стормі – дочка Кайлі Дженнер народилася в лютому 2018-го. Всі три дівчатка одягнені в кремового відтінку вбрання і тримають в руках схожі іграшки. "A True Chicago Stormi ("Справжній шторм в Чикаго")", – написала Кім, забавно перекрутивши імена дівчаток. Ці ж кадри запостила у себе і Кайлі Дженнер, підписавши їх: "Трійнята".

Чикаго, Тру і Стормі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Я так закоханий

Я просто не можу, це неможливо мило

Дуже-дуже мило

Стормі така красуня

О боже, це нереально мило

Так божественно

Три красуні

О боже!

Ангели

Я люблю цю картинку

Сверхмилота

Гарненькі дівчинки

Чі... чому ти така гарненька?

Дочка Кайлі однозначно красуня

Чому Чикаго красивіше, ніж я?

Це любов

Кендалл Дженнер – єдина, хто поки не обзавівся сім'єю (фото: instagram.com/kendalljenner)

Цікаво, що всі сестри знаменитого на весь світ родини вже обзавелися дітьми і регулярно постять в Instagram милі фото. Виняток становить лише 23-річна Кендалл Дженнер. Нещодавно вона пожартувала на цю тему, опублікувавши сімейне фото з численними малюками. А друга картинка говорить, що дівчина захищається від вагітності, яка буквально витає в повітрі. Таким чином, знаменита красуня натякнула, що поки не готова до материнства, а має намір зосередитися на кар'єрі.

Кендалл Дженнер заміж не поспішає (фото: instagram.com/kendalljenner)

До того ж нещодавно вона розлучилася зі своїм хлопцем – 22-річним баскетболістом НБА Беном Сіммонсом. До речі, пара тільки в лютому оголосила про возз'єднання. Сама дівчина ніколи не афішувала особисте життя, але якось в одному з останніх інтерв'ю обмовилася, що просто не готова до серйозних стосунків і тим більше весілля.