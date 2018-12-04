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Как с помощью одежды скрыть недостатки фигуры: лучшие образы

Lite » Стиль и мода 04.12.2018 - 18:40
Как с помощью одежды скрыть недостатки фигуры: лучшие образы
Иллюстративное фото (instagram.com/iskra)

Список вещей для девушек с лишним весом, который поможет скрыть несовершенства фигуры

Во времена бодипозитива многие приняли и научились любить свое тело таким, каким оно есть. А тем, кто все еще не совсем раскрепостился и замечает за собой комплексы по поводу лишнего веса пора перестать волноваться, ведь исправить недочеты фигуры можно с помощью одежды.

Деним и каблук

Независимо от трендов и тенденций деним всегда остается в фаворитах. Главное, выбрать удобную модель джинсов с фасоном, который скроет недостатки вашей фигуры и выгодно подчеркнет ее округлости. Присмотритесь к джинсам из стретчевой ткани: они обеспечивают максимальный комфорт и утягивающий эффект. Предпочтение лучше отдать средней посадке. А чтобы ноги казались стройнее, добавьте в образ обувь на каблуках.

Как с помощью одежды скрыть недостатки фигуры: лучшие образы

(фото: instagram.com/iskra)

Джинсовая куртка

В гардеробе каждой модницы должно быть джинсовая куртка. Чтобы скрыть животик лучше выбрать модель с длинным и просторным кроем, и достаточно расстегнуть несколько пуговиц. Если есть талия, то не стоит ее прятать под вещами овер-сайз. Короткая и узкая куртка из денима подчеркнет талию. Чтобы быть в тренде джинсовую курточку лучше выбрать с меховым воротником.

Как с помощью одежды скрыть недостатки фигуры: лучшие образы(фото: instagram.com/ashleygraham)

Бархат и вельвет

Брюки с высокой талией рекомендуются прежде всего тем, у кого гладкие ягодицы и широкие бедра. Завышенный крой визуально уменьшает объем в этих проблемных зонах. Смело экспериментируйте с вельветовыми или бархатными брюками с высокой посадкой.

Как с помощью одежды скрыть недостатки фигуры: лучшие образы

(фото:instagram.com/iskra)

Платье с запахом

Платье в стиле кимоно как волшебная палочка, которая способна представить в выгодном свете любую фигуру. С помощью этой одежды легко корректировать недостатки телосложения - замаскировать живот, подчеркнуть бюст или предоставить стройности бедрам. Все зависит от того, как вы будете носить кимоно - более или менее открытым, или, напрмер, добавлять в образ топ, шарф, жакет.

Как с помощью одежды скрыть недостатки фигуры: лучшие образы

(фото: instagram.com/ashleygraham)

Мужской крой

Второй полезный тренд - пальто мужского кроя размера овер-сайз, оно способно эффективно скрыть лишние килограммы в любых зонах, в частности, плечах, груди, бедрах, ягодицах или верхней части ног. В этом сезоне лучше обратить внимание на модель яркого цвета.

Как с помощью одежды скрыть недостатки фигуры: лучшие образы
(фото: instagram.com/ashleygraham)

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