Як за допомогою одягу сховати недоліки фігури: найкращі образи

Ілюстративне фото (instagram.com/iskra)

Список речей для дівчат із зайвою вагою, який допоможе приховати недосконалу фігуру

У часи бодипозитива багато сприйняли себе і навчилися любити своє тіло таким, яким воно є. Тим, хто все ще помічає за собою комплекси з приводу зайвої ваги час перестати хвилюватися, адже виправити недоліки фігури можна за допомогою одягу.

Денім і підбори

Незалежно від трендів і тенденцій денім завжди залишається в фаворитах. Головне, вибрати зручну модель джинсів з кроєм, який приховає недоліки вашої фігури і вигідно підкреслить її округлості. Придивіться до джинсів зі стретчевої тканини: вони забезпечують максимальний комфорт і стягуючий ефект. Перевагу краще віддати середньої посадці. А щоб ноги здавалися стрункішими, додайте в образ взуття на підборах.

(фото: instagram.com/iskra)

Джинсова куртка

В гардеробі кожної модниці має бути джинсова куртка. Щоб приховати животик краще вибрати модель з довгим і просторим кроєм, та досить розстебнути кілька гудзиків. Якщо є талія, то не варто її ховати під речами овер-сайз. Коротка і вузька куртка з деніму підкреслить талію. Щоб бути в тренді джинсову курточку краще вибрати з хутряним коміром.

(фото: instagram.com/ashleygraham)

Оксамит і вельвет

Брюки з високою талією рекомендуються насамперед тим, у кого гладкі сідниці і широкі стегна. Завищений крій візуально зменшує об'єм в цих проблемних зонах. Сміливо експериментуйте з вельветовими або оксамитовими брюками з високою посадкою.

(фото:instagram.com/iskra)

Сукня з запахом

Сукня в стилі кімоно як чарівна паличка, яка здатна представити у вигідному світлі будь-яку фігуру. За допомогою цього одягу легко коригувати недоліки статури - замаскувати живіт, підкреслити бюст або надати стрункості стегнам. Все залежить від того, як ви будете носити сукню - більш або менш відкритим, або, наприклад, додавати в образ топ, шарф чи жакет.

(фото: instagram.com/ashleygraham)

Чоловічий крій

Другий корисний тренд - пальто чоловічого крою розміру овер-сайз, воно здатне ефективно приховати зайві кілограми у будь-яких зонах, зокрема, плечах, грудях, стегнах, сідницях або верхньої частини ніг. У цьому сезоні краще звернути увагу на модель яскравого кольору.



(фото: instagram.com/ashleygraham)

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Відео: РБК-Україна