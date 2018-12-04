В чем встретить год Желтой Свиньи: три цвета платьев на удачу

Иллюстративное фото: pixabay.com

Стилисты предложили три самых удачных варианта нарядов для встречи Нового года и Рождества

Выбрать наряд, чтобы понравиться символу 2019 году — Желтой Свинье, и привлечь на свою сторону щедрость этого знака проще простого, если знаешь пару секретов. Главное правило — скромность в сторону, прошлогодние платья спрятать подальше, никаких блузочек и простеньких комплектов, только пышность, яркость, блеск и много-много обновок.

В этот раз праздновать украинцы будут сразу три уикенда подряд, а это занчит, что хлопот с подготовкой к ним прибавилось. Больше праздников — больше платьев, поэтому самое время прямо сейчас начинать подбирать наряды на предстоящие вечеринки. Чтобы облегчить эту нелегкую задачу украинкам, блогеры и стилисты проанализировали показы ведущих мировых брендов и дают свой прогноз на палитру оттенков, которые будут в тренде в наступающем 2019 году. LITE выбрал тройку лидеров по частоте показов на подиуме и получивший наибольший отклик у зрителей.

#1 Тона пустыни

Для новогодней вечеринки 2019 лучше выбрать платье в золотх оттенках (фото: pixabay.com)

В первую группу фаворитов вошли теплые "тона пустыни": терракотовый, песочный, горчичный, приглушенный коричневый и цвет выжженной глины. Из них можно будет составить тотал-лук, увеличив тем самым градус трендовости в два раза; комбинировать между собой или разбавить комплект ярким акцентом сочного зеленого цвета. Именно натуральные природные цвета земли и их оттенки как нельзя лучше подойдут для встречи года Желтой Свиньи.

#2 Классический голубой или розовый

Также присмотритесь к платьям пастельных оттенков (фото: pixabay.com)

Так же следует присмотреться не только к платьям, но и комбинезонам классического голубого, розового или цвета шалфея. Чтобы образ не получился слишком простым и скромным, его можно дополнить жакетом и сумочкой из пайеток или массивными серьгами – советуют стилисты. Много блеска в новогоднюю ночь не бывает.

#3 Неон

С неоновыми оттенками нужно быть осторожнее (фото: pixabay.com)

Третья категория цветов, которые помогут вам быть в центре внимания — слегка приглушенные неоновые оттенки. Поскольку эта палитра достаточно интенсивна, с ней нужно быть осторожнее, лучше отдать предпочтение монохромной одежде, возможно также объединения одного-двух таких оттенков, либо сочетание их с белым и серым, на фоне которых "неоновые" выглядят наиболее выразительно.

Кроме того, напомним, что по мнению стилистов, зимой 2018-19 большой популярностью будут пользоваться еще пять оттенков, которые никого не оставят равнодушными.

А так же узнайте, от каких вещей, текстур и оттенков следует отказаться этой зимой.

Топ-6 спорных образов Кейт Миддлтон (видео: РБК-Украина)