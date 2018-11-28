Выходные в декабре 2018: сколько будут отдыхать украинцы

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Сколько дней отдыха подарит последний месяц года, и какие выходные декабря придется отработать - в материале Styler

Выходные в декабре 2018 в Украине будут продолжительными. Всего 11 дней отдыха ожидает нас в первый месяц зимы. Кроме традиционных субботних и воскресных выходных, три дня продлится рождественский уикенд, а новогодние праздники начнутся уже 30 декабря.

Сколько будем отдыхать в декабре 2018

С 2017 года в календаре украинских государственных праздников появился еще один - Католическое Рождество (25 декабря). Этот день является официальным выходным.

25 декабря 2018 приходится на вторник, поэтому Кабмин своим распоряжением рекомендовал установить нерабочим днем и понедельник, 24 декабря, с отработкой в субботу 22 числа. Таким образом, выходные на Католическое Рождество в Украине продлятся с 23-го по 25 декабря 2018.

Так же будем отдыхать и в новогодние праздники. Последний день года, 31 декабря станет нерабочим (переносится на субботу 29 декабря). Поэтому новогодние выходные украинцы проведут с 30 декабря по 1 января 2019.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Календарь рабочих и выходных дней на декабрь 2018 для работающих 5 дней в неделю с 8-ми часовым графиком:

общее количество календарных дней - 31;

рабочие дни - 20;

выходные дни в декабре - 11;

количество сокращенных на 1 час (предпраздничных) дней - 2 (22, 29 декабря).

Праздники декабря 2018: международные, национальные, религиозные

В декабре в Украине отмечается несколько профессиональных праздников, важные международные даты, а также церковные праздники, хотя выходными они не являются.

1 декабря свой профессиональный праздник отмечают работники украинской прокуратуры.

4 декабря во многих странах празднуется добрый и теплый День объятий.

Ежегодно 6 декабря отмечается День Вооруженных Сил Украины - профессиональный праздник мужественных защитников страны.

7 декабря - православный и народный праздник День великомученицы Екатерины. По традиции, в этот день женщины и девушки ворожат, просят любви и благополучия в семье.

Фото: Гадают на Екатерины 7 декабря (pixabay.com)

Еще одну профессиональную дату отмечают украинские военные 12 декабря - День Сухопутных войск ВСУ.

День Андрея Первозванного - 13 декабря. В народе этот праздник называли Калитой, парни искали себе пару, а девушки на Андрея гадали.

День ликвидатора (14 декабря) - памятная дата для участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции.

В середине месяца (15 декабря) профессиональный праздник отмечают работники украинских судов.

День мигрантов - 18 декабря. Это важная дата международного уровня, призванная привлечь внимание к современным проблемам миграции населения в мире.

19 декабря - Николая Чудотворца, когда дети ждут подарков под подушкой.

22 декабря професиональный праздник у энергетиков Украины.

Также весь декабрь будет длиться Рождественский пост, правила которого запрещают употреблять в пищу молочные и мясные продукты.

Ранее Styler рассказывал о том, какие выходные дни в ноябре 2018 ожидают украинцев.

Видео: РБК-Украина