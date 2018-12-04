У чому зустріти рік Жовтої Свині: три кольори суконь на удачу

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Стилісти запропонували три найбільш вдалі варіанти вбрання для зустрічі Нового року та Різдва

Вибрати наряд, щоб сподобатися символу 2019 році — Жовтої Свині, і залучити на свою сторону щедрість цього знака простіше простого, якщо знаєш пару секретів. Головне правило — скромність в бік, торішні сукні заховати подалі, ніяких сорочок і простеньких комплектів, тільки пишність, яскравість, блиск і багато-багато обновок.

В цей раз святкувати українці будуть одразу три вікенда поспіль, а відтак це означає, що клопоту з підготовкою до них додалося. Більше свят — більше суконь, тому саме час прямо зараз починати підбирати вбрання на майбутні вечірки. Щоб полегшити цю нелегку задачу українкам, блогери та стилісти проаналізували покази провідних світових брендів і дають свій прогноз на палітру відтінків, які будуть в тренді в наступаючому 2019 році. LITE обрав трійку лідерів за частотою показу на подіумі і тих, що отримали найбільший відгук у глядачів.

#1 Тони пустелі

Для новорічної вечірки 2019 краще вибрати плаття в золотх відтінках (фото: pixabay.com)

У першу групу фаворитів увійшли теплі "тони пустелі": теракотовий, пісочний, гірчичний, приглушений коричневий колір випаленої глини. З них можна буде скласти тотал-лук, збільшивши тим самим градус трендовісті в два рази; комбінувати між собою або розбавити комплект яскравим акцентом соковитого зеленого кольору. Саме натуральні природні кольори землі і їх відтінки як найкраще підійдуть для зустрічі року Жовтої Свині.

#2 Класичний блакитний або рожевий

Також придивіться до суконь пастельних відтінків (фото: pixabay.com)

Так само слід придивитися не тільки до суконь, але й до комбінезонів класичного блакитного, рожевого кольору шавлії. Щоб образ не вийшов занадто простим і скромним, його можна доповнити жакетом і сумочкою з пайеток або масивними сережками – радять стилісти. Багато блиску в новорічну ніч не буває.

#3 Неон

З неоновими відтінками потрібно бути обережніше (фото: pixabay.com)

Третя категорія кольорів, які допоможуть вам бути в центрі уваги — злегка приглушені неонові відтінки. Оскільки ця палітра досить інтенсивна, з нею потрібно бути обережним, краще віддати перевагу монохромному одягу, можливо також об'єднання одного-двох таких відтінків, або поєднання їх з білим і сірим, на тлі яких "неонові" виглядають найбільш виразно.

Крім того, нагадаємо, що на думку стилістів, взимку 2018-19 великою популярністю будуть користуватися ще п'ять відтінків, які нікого не залишать байдужими.

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