Топ-5 вещей, любимый тренд и бьюти-провалы: Ирина Шейк раскрыла секреты стиля и красоты

33-летняя модель рассказала свои тайны Vogue Paris
Ирина Шейк – признанная красавица и настоящая икона стиля. Недавно она стала лицом нового аромата Jean Paul Gaultier – Scandal. Накануне торжественного ужина, устроенного в честь запуска парфюма, она встретилась с представителями известного глянца – Vogue Paris. В коротком родике редакторам издания удалось выпытать много интересных фактов о модели, ее стиле и даже провалах.
Первым делом речь зашла, разумеется, о любимых вещах в гардеробе. По словам модели, 5 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой женщины:
Любимый фешн-тренд? Конечно же, логотипы!
Как она определит свой стиль в 3-х словах? Просто, сексуально, современно.
Фешн-икона – безусловно, прекрасная внешне и внутренне Софи Лорен.
Также Ирина рассказала и промахах. Так, на вопрос о самой ужасной бьюти-ошибке она не сомневаясь ответила: определенно, когда сестра выщипала ей брови в ниточку. «Слава Богу, они «вернулись», – смеется модель.
Самый запоминающийся выход на красную дорожку? Это был Каннский кинофестиваль 2 года назад. Ирина также добавила, что питает страсть к этому событию, как и к Югу Франции вообще.
Что она никогда не поймет в моде? Когда бренды делают платья слишком маленького размера, которые не подходят никому. «Особенно после десерта», – шутит знаменитая красавица, которая в видео заказала любимое пирожное.
Ирина в новой кампании Versace (фото: instagram.com/irinashayk)
Кстати, именно необычная внешность Ирины и ее роскошное женское (а не "подростковое", как у многих моделей) тело – главные козыри модели, благодаря которым она подписывает все новые и новые выгодные контракты. Так, недавно 33-летняя красавица представила сразу несколько новых рекламных кампаний, включая Versace, The Burberry и Kooples.