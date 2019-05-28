Топ-5 речей, улюблений тренд і б'юті-провали: Ірина Шейк розкрила секрети стилю і краси

33-річна модель розповіла про свої таємниці Vogue Paris
Ірина Шейк – визнана красуня і справжня ікона стилю. Нещодавно вона стала обличчям нового аромату Jean Paul Gaultier – Scandal. Напередодні урочистого обіду, влаштованого на честь запуску парфуму, вона зустрілася з представниками відомого глянцю – Vogue Paris. У короткому відео редакторам видання вдалося випитати багато цікавих фактів про модеьі, її стиль та навіть провали.
Насамперед йшлося, зрозуміло, про улюблені речі. За словами моделі, 5 речей, які повинні бути в гардеробі кожної жінки:
Улюблений фешн-тренд? Звичайно ж, логотипи!
Як вона визначить свій стиль в 3-х словах? Просто, сексуально, сучасно.
Фешн-ікона – безумовно, прекрасна зовні і внутрішньо Софі Лорен.
Також Ірина розповіла промахах. Так, на питання про найжахливішій б'юті-помилку вона не вагаючись відповіла: безумовно, коли сестра выщипала їй брови в ниточку. «Слава Богу, вони «повернулися», – сміється модель.
Найбільш пам'ятний вихід на червону доріжку? Це був Каннський кінофестиваль 2 роки тому. Ірина також додала, що має пристрасть до цієї події, як і до Півдня Франції взагалі.
Що вона ніколи не зрозуміє в моді? Коли бренди роблять сукні занадто маленького розміру, які не підходять нікому. «Особливо після десерту», – жартує знаменита красуня, яка у відео замовила улюблене тістечко.
Ірина у новій кампанії Versace (фото: instagram.com/irinashayk)
До речі, саме незвичайна зовнішність Ірини і її розкішне жіноче (а не "підліткове", як у багатьох моделей) тіло – головні козирі моделі, завдяки яким вона підписує всі нові і нові вигідні контракти. Так, нещодавно 33-річна красуня представила відразу кілька нових рекламних кампаній, включаючи Versace, The Burberry і Kooples.