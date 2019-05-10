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Осторожно, горячо: 33-летняя Ирина Шейк поделилась видео в откровенных образах

Lite » Мода 10.05.2019 - 15:23
Осторожно, горячо: 33-летняя Ирина Шейк поделилась видео в откровенных образах
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель продолжает демонстрировать наряды Тьерри Мюглера

Ирина Шейк еще в марте показала массу культовых нарядов от Тьерри Мюглера, когда он устраивал выставку своих культовых работ в Монреале. Тогда она порадовала подписчиков множеством откровенных стильных образов. К примеру, корсетом-мотоциклом, который был создан для клипа Too Funky Джорджа Майкла.

А на днях она продолжила эту тему. Ирина опубликовала на своей странице в Instagram трибьют-видео, где демонстрирует многие другие наряды знаменитого французского модельера. В роликах показаны оригинальные образы – из клипов и съемок, и тут же их варианты на Шейк.

"Время игры ... с гением Тьерри Мюглером", – написала красавица.

Осторожно, горячо: 33-летняя Ирина Шейк поделилась видео в откровенных образах

Ирина Шейк

Ирина Шейк в оригинальной съемке (фото: instagram.com/irinashayk)

"Самая красивая женщина", "Потрясающе красивая", "Такая горячая", "Совершенно потрясающая", "Вы одна из немногих моделей, которые напоминают иконы из 90-х!", "Какая же крутая!", "Королева", "Это шедевр", "О мой бог! Это блестящий ролик", "У меня голова закружилась от этого видео!", "Ира, каждую неделю новая кампания. Когда ты все успеваешь?", – не устают восхищаться поклонники модели.

Нужно отметить, что Ирина действительно сейчас на пике популярности, и постоянно принимает участие в новых кампаниях. Так, только этой весной она стала лицом аромата Jean Paul Gaultier – Scandal a Paris, новой коллекции сумок Versace и представила очередную линию Intimissimi.

А также Шейк регулярно демонстрирует образы Burberry – лицом этого культового бренда она является уже давно. Именно в нарядах от Рикардо Тиши она появляется практически на каждом светском мероприятии. И одно из последних – наделавший шума в сети Бал Института костюма Met Gala 2019. На вечер Ирина пришла в роскошном бархатном платье от Burberry, которое было признано одним из самых стильных и элегантных.

К слову, мероприятие супермодель посетила одна, без своего возлюбленного – Брэдли Купера, что вызвало у представителей СМИ и поклонников красавицы множество подозрений.

Напомним, ранее Ирина Шейк показала редкое семейное фото с сестрой и племянниками

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