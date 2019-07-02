Кейт Миддлтон совершила незапланированный выход в свет в роскошном платье от Alexander McQueen

Кейт Миддлтон, которая недавно восхитила сеть стильным летним нарядом, уже успела порадовать поклонников новым не менее ярким выходом. 1 июля в Лондоне начался Уимблдонский турнир. О том, что мероприятие посетит герцогиня Кембриджская, пресс-служба королевской семьи не сообщала. Поэтому появление Миддлтон на спортивных соревнованиях стало настоящим сюрпризом.

Кейт любит спорт с детства (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

На публике Кейт появилась в роскошном белом платье от одного из своих любимых брендов – Alexander McQueen. Стоит отметить, что фасон платья также излюбленный Кейт. Длина миди, короткие рукава, V-образный вырез, приталенный силуэт и слегка расклешенная юбка… Особо очаровательным его сделали детали: черные пуговицы, пояс с бантом и еще один бант, приколотый к груди. Завершали безупречный ансамбль черные туфли-лодочки, а также крошечная черно-белая сумочка от Alexander McQueen. Из аксессуаров она предпочла стильные золотые серьги с веточками, а также солнцезащитные очки. Волосы герцогини были завиты в легкие волны, а глаза подведены яркими стрелками. Что ж, еще один отличный летний наряд в копилку вдохновения для всех поклонников признанной иконы стиля!

Герцогиня в платье от Alexander McQueen (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Кстати, Кейт не является патроном никаких спортивных организаций, но теннисом она увлекается с детства. Оказывается, семья Миддлтон состоит в Королевском теннисном клубе Лондона, членство в котором требует ежегодного взноса в 14 тысяч фунтов стерлингов.

Кейт развлекается в компании подруг (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Стоит отметить, что в прошлом году Кейт оправилась на турнир в компании Меган Маркл. Тогда герцогини пошли поддержать Серену Уильямс и, вопреки слухам о вражде, мило общались и веселились. А сегодня компанию 38-летней красавице составили британские теннисистки 22-летняя Кэти Бултер и 35-летняя Энн Кеотавонг. Супруг же Кейт, принц Уильям, не сопровождал ее ни на пикнике в саду, ни на стадионе.