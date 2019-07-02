Кейт Міддлтон вийшла у світ в розкішній сукні від Alexander McQueen

Кейт Міддлтон, яка нещодавно захопила мережу стильним літнім вбранням, вже встигла порадувати шанувальників новим не менш яскравим виходом. 1 липня в Лондоні почався Вімблдонський турнір. Про те, що захід відвідає герцогиня Кембриджська, прес-служба королівської сім'ї не повідомляла. Тому поява Міддлтон на спортивних змаганнях стала справжнім сюрпризом.

Кейт любить спорт з дитинства (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

На публіці Кейт з'явилася в розкішному білому платті від одного зі своїх улюблених брендів – Alexander McQueen. Варто відзначити, що фасон сукні також улюблений у Кейт. Довжина міді, короткі рукава, V-подібний виріз, приталений силует і трохи розкльошена спідниця... Особливо чарівним його зробили деталі: чорні гудзики, пояс з бантом і ще один бант, приколотий до грудей. Завершували бездоганний ансамбль чорні туфлі-човники, а також мініатюрна чорно-біла сумочка від Alexander McQueen. З аксесуарів вона віддала перевагу стильним золотим сережкам з гілочками, а також сонцезахисним окулярам. Волосся герцогині були завите в легкі хвилі, а очі підведені яскравими стрілками. Що ж, ще один чудовий літній наряд у скарбничку натхнення для всіх шанувальників визнаної ікони стилю!

Герцогиня в сукні від Alexander McQueen (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

До речі, Кейт не є патроном ніяких спортивних організацій, але тенісом вона захоплюється з дитинства. Виявляється, сім'я Міддлтон полягає в Королівському тенісному клубі Лондона, членство в якому вимагає щорічного внеску в 14 тисяч фунтів стерлінгів.

Кейт розважається в компанії подруг (фото: twitter.com/KensingtonRoyal)

Варто відзначити, що в минулому році Кейт відправилась на турнір у компанії Меган Маркл. Тоді герцогині пішли підтримати Серену Вільямс і, всупереч чуткам про ворожнечу, мило спілкувалися і веселилися. А сьогодні компанію 38-річної красуні склали британські тенісистки 22-річна Кеті Бултер і 35-річна Енн Кеотавонг. Чоловік же Кейт, принц Вільям, не супроводжував її ні на пікніку в саду, ні на стадіоні.