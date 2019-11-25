Стройная и соблазнительная: Ким Кардашьян демонстрирует точеную фигуру в пикантном платье

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

39-летняя звезда вышла в свет

Ким Кардашьян на днях представила коллекцию косметики, которую разработала вместе со своим преданным мейк-ап артистом, автором всех ее лучших образов, Марио Дедивановичем. The Artist & Muse collection – так называется новая линия, и посвящена она звездной коллаборации. Представить ее Ким решила, максимально подробно рассказав о их дружбе. К запуску они подготовили роскошную кампанию: Ким предстала в белом облегающем платье и с изысканными украшениями. Кадрами с этой съемки сама Кардашьян и ее визажист буквально засыпали сеть, признаваясь в любви друг к другу.

Ким в красном платье (фото: instagram.com/kimkardashian)

Несколько часов назад Ким показала фото с презентации коллекции. На вечер она отправилась в ассиметричном красном платье с цветочным принтом в японском стиле. С длинными рукавами, высоким разрезом и воротничком, оно подчеркнуло тонкую талию Ким, пышные формы и стройные ноги. Завершали образ босоножки-вьетнамки на каблуке. Волосы она собрала в высокий хвост, а макияж сделала выразительный, с четко выделенными глазами и бледными губами. Ким опубликовала много фото с ивента, где присутствовал также и Марио. Визажист отправился на вечер с мамой, выбрав классический наряд.

Ким и Марио (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Так горжусь Марио за его смелую речь на церемонии вручения наград. Он такой закрытый человек, и я так горжусь, что он рассказал о своей внутренней борьбе и нашел в себе силы поделиться этим с миром. Я люблю тебя, Марио! Спасибо за то, что поздравили меня с нашей новой коллаборацией этой ночью! Вы можете приобрести это сейчас на kkwbeauty.com", – написала она. "Спасибо тебе. Люблю тебя", – ответил ей визажист. Сам он отметил свой успех в семейном кругу, показав своим фолловерам массу кадров и подписав их "уют". Поклонники засыпали поздравлениями и комплиментами Ким и Марио, отметив, что уже мечтают попробовать продукты из новой серии.