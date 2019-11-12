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Она роскошна! Ким Кардашьян подчеркнула аппетитные формы сексуальным платьем Versace

Lite » Мода 12.11.2019 - 19:26
Она роскошна! Ким Кардашьян подчеркнула аппетитные формы сексуальным платьем Versace
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда блистает на People's Choice Awards 2019

Ким Кардашьян вместе со своими сестрами удостоилась очередной награды. Знаменитое семейство отметили на ежегодной церемонии награждения People's Choice Awards, которая прошла 10 ноября. На мероприятие съехалось множество знаменитостей: здесь были певица Пинк со своим мужем и двумя детьми, Гвен Стефани и Блейк Шелтон, певица и актриса Зендая и другие. Премия интересна тем, что награды, по сути, раздают сами зрители, а потому получить ее особенно приятно. "Огромное спасибо всем, кто голосовал за нашу семью в номинации "Лучшее реалити-шоу" на конкурсе People's Choice. Мы благодарны за победу!!!", – написала Ким в своем микроблоге, добавив также галерею фото.

Она роскошна! Ким Кардашьян подчеркнула аппетитные формы сексуальным платьем VersaceОна роскошна! Ким Кардашьян подчеркнула аппетитные формы сексуальным платьем VersaceОна роскошна! Ким Кардашьян подчеркнула аппетитные формы сексуальным платьем VersaceКим в новом стильном образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

На ивенте она красуется в бледно-зеленого оттенка платье Versace с принтом питона, украшенное по бокам вставками с пайетками – такой крой, к слову, сделал еще больший акцент на знаменитой талии звезды. Платье на тонких бретельках украшает откровенное декольте, которое практически полностью оголило грудь 39-летней звезды. Дополняли образ босоножки телесного оттенка. Макияж она сделала чувственный, с безупречным тоном, блестящими губами, коричневыми тенями и размашистыми бровями. Волосы ей уложили в естественную сексуальную укладку с нарочито спутанными волосами. Также Ким наверняка воспользовалась одним из оттеночных средств для тела.

Она роскошна! Ким Кардашьян подчеркнула аппетитные формы сексуальным платьем VersaceОна роскошна! Ким Кардашьян подчеркнула аппетитные формы сексуальным платьем VersaceОна роскошна! Ким Кардашьян подчеркнула аппетитные формы сексуальным платьем VersaceКим на красной дорожке (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сестры Ким также выбрали весьма стильные и откровенные наряды. К примеру, Кортни блистала в брючном костюме с блестящими полосками от Dani Michelle, надетом на голое тело – под ним был только черный атласный бюстгальтер. Волосы, собранные в высокий хвост, яркий макияж с акцентом на выразительные глаза и чувственные губы, а также изысканные украшения – стильный и сексуальный образ для красной дорожки готов! Хлое примерила черную юбку и полупрозрачную блузу, а Крис Дженнер, которая также присутствовала на ивенте, надела черный брючный костюм с аппликацией из блесток.

Она роскошна! Ким Кардашьян подчеркнула аппетитные формы сексуальным платьем VersaceОна роскошна! Ким Кардашьян подчеркнула аппетитные формы сексуальным платьем VersaceКортни Кардашьян (фото: instagram.com/kourtneykardash)

В кожаных брюках и облегающем джемпере: Ким Кардашьян подчеркнула формы стильным нарядом Блондинка в розовом: Ким Кардашьян блеснула аппетитными формами в пикантных нарядах
Новости Украины Ким КардашьянКортни Кардашьян
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