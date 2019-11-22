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В белом платье и бриллиантах: Ким Кардашьян показала соблазнительные формы в роскошном наряде

Lite » Красота 22.11.2019 - 21:33
В белом платье и бриллиантах: Ким Кардашьян показала соблазнительные формы в роскошном наряде
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда готовится представить новую коллекцию макияжа

Ким Кардашьян вслед за младшей сестрой готовится представить свою новую рождественскую коллекцию. Судя по фото, которые публикует в своем аккаунте знаменитая красотка, она готовит нечто роскошное и грандиозное. Линия разработана вместе с ее любимым визажистом Марио Дедивановичем и будет называться The Artist & Muse.

В белом платье и бриллиантах: Ким Кардашьян показала соблазнительные формы в роскошном нарядеКим с Марио (фото: instagram.com/kimkardashian)

39-летняя бизнесвумен показала рабочие кадры, где над ее образом работает мейк-ап-артист. Ким примерила белое платье, облегающее фигуру и подчеркнувшее все выдающиеся ее части: пышную грудь, тонкую талию и роскошные бедра, а завершили лук бриллиантовое колье на шее и утонченные босоножки. Волосы звезды уложены в безупречные волны, а мейк-ап выполнен в коричнево-золотистых тонах с мерцающими smoky и блестящими соблазнительным блеском губами.

В белом платье и бриллиантах: Ким Кардашьян показала соблазнительные формы в роскошном нарядеАртист и его муза (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Я так горжусь этой коллекцией! Когда @makeupbymario в чем-то принимает участие, он делает это с абсолютным перфекционизмом и не перестанет работать, пока у нас не будет самой совершенной губной помады, блеска, самой идеальной формулы для теней, которая суперпигментирована и стойкая. И я всегда хочу классический образ. Для Марио было так важно оздать коллекцию, которая пригодилась бы даже на необитаемом острове. Как если бы вы оказались на необитаемом острове и могли бы захватить только что-то одно, это была бы она! Я действительно не могу дождаться, когда вы получите этот классический образ KKW Mario, классический, но богатый, женственный и мягкий!», – не смогла сдержать эмоций Ким.

В белом платье и бриллиантах: Ким Кардашьян показала соблазнительные формы в роскошном нарядеВ белом платье и бриллиантах: Ким Кардашьян показала соблазнительные формы в роскошном наряде

Новая коллекция Ким обещает быть грандиозной (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сам визажист также публиковал целую серию кадров с Ким в своем микроблоге, написав, что вскоре расскажет о ней и ее создании все. Линия будет представлена уже сегодня, 22 ноября.

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