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В кожаных брюках и облегающем джемпере: Ким Кардашьян подчеркнула формы стильным нарядом

Lite » Мода 05.11.2019 - 22:32
В кожаных брюках и облегающем джемпере: Ким Кардашьян подчеркнула формы стильным нарядом
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда отметила 70-летие Кейтлин Дженнер

Ким Кардашьян всегда найдет повод продемонстрировать новый наряд и роскошные формы. В этот раз им стал юбилей отца Кайли и Кендалл. В прошлом Брюс Дженнер, а ныне Кейтлин отметила свое 70-летие. На празднике, который прошел еще 28 октября, собрались сестры, а также множество гостей. Только сегодня у вечно занятой Ким нашлась минутка, чтобы продемонстрировать фото с ивента.

В кожаных брюках и облегающем джемпере: Ким Кардашьян подчеркнула формы стильным нарядомВ кожаных брюках и облегающем джемпере: Ким Кардашьян подчеркнула формы стильным нарядомВ кожаных брюках и облегающем джемпере: Ким Кардашьян подчеркнула формы стильным нарядомКим на дне рождения Кейтлин (фото: instagram.com/kimkardashian)

В честь торжества Ким отказалась от вызывающих нарядов и дерзких мини, отдав предпотение классике. При этом она все же постаралась подчекнуть свою сексуальность с помощью облегающих вещей. На семейный ужин она пришла в брюках клеш под крокодиловую кожу со шнуровкой по всей длине ноги. А в дополнение к ним надела светло-салатный джемпер с длинными рукавами. В руках у негласной королевы Instagram был серый плащ, а на ногах – светло-бежевые босоножки на огромном каблуке. Волосы 39-летней красотки были вытянуты и уложены на прямой пробор. Макияж сделан вечерний, с четким стробингом и выразительными глазами.

В кожаных брюках и облегающем джемпере: Ким Кардашьян подчеркнула формы стильным нарядомКендалл Дженнер отметила 24-летние (фото: instagram.com/kendalljenner)

«Невероятно счастлива, что большинство из нас снова вместе праздновали! Поздравляем с 70-летием, Кейтлин», – написала под постом Ким.

К слову, недавно день рождения отметила и Кендалл Дженнер. Одна из самых успешных в мире моделей свое 24-летие отпраздновала 4 ноября. Вечеринку она также устроила для самых близких. А в микроблоге поблагодарила всех за любовь, опубликовав несколько архивных фото. Также в ее сториз появились видео, где она задувает свечи в кругу любимых сестер.

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Новости Украины Ким Кардашьян
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