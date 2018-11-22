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Стилисты назвали самый популярный цвет волос в Голливуде

Lite » Стиль и мода 22.11.2018 - 12:17
Стилисты назвали самый популярный цвет волос в Голливуде
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Первыми новый цвет волос показали американская топ-модель Белла Хадид и певица Селена Гомес

Самым популярным и трендовым цветом волос в Голливуде признан оттенок "эспрессо" (espresso hair). Об этом сообщает Daily Mail.

Как объяснили стилисты, на самом деле этот цвет объединяет в себе несколько разных оттенков коричневого.

Первыми новый цвет волос показали американская топ-модель Белла Хадид и певица Селена Гомес.

Стилисты назвали самый популярный цвет волос в Голливуде

Фото: Белла Хадид (instagram.com/bellahadid)

Стилисты назвали самый популярный цвет волос в Голливуде

Фото: Селена Гомес (instagram.com/selenagomez)

Далее тенденцию поддержали модель Крисси Тайген и актриса Дакота Джонсон, а также Мила Кунис и Люси Хейл.

Стилисты назвали самый популярный цвет волос в Голливуде

Фото: Дакота Джонсон (instagram.com/dakota.johnson)

Стилисты назвали самый популярный цвет волос в Голливуде

Фото: Мила Кунис (instagram.com/kunisofficial)

"Это окрашивание больше подойдет обладательницам темного оттенка кожи, поэтому, если вы натуральная блондинка — подумайте дважды. Цвет будет ярче смотреться на длинных локонах, хотя его также можно достичь и на коротких", — рассказал ведущий специалист по окрашиванию в салоне Rush Hair Крис Уиллиамс.

Стилисты назвали самый популярный цвет волос в ГолливудеФото: Люси Хейл (instagram.com/lucyhale)

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