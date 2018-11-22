Стилисты назвали самый популярный цвет волос в Голливуде

Первыми новый цвет волос показали американская топ-модель Белла Хадид и певица Селена Гомес
Самым популярным и трендовым цветом волос в Голливуде признан оттенок "эспрессо" (espresso hair). Об этом сообщает Daily Mail.
Как объяснили стилисты, на самом деле этот цвет объединяет в себе несколько разных оттенков коричневого.
Первыми новый цвет волос показали американская топ-модель Белла Хадид и певица Селена Гомес.
Фото: Белла Хадид (instagram.com/bellahadid)
Фото: Селена Гомес (instagram.com/selenagomez)
Далее тенденцию поддержали модель Крисси Тайген и актриса Дакота Джонсон, а также Мила Кунис и Люси Хейл.
Фото: Дакота Джонсон (instagram.com/dakota.johnson)
Фото: Мила Кунис (instagram.com/kunisofficial)
"Это окрашивание больше подойдет обладательницам темного оттенка кожи, поэтому, если вы натуральная блондинка — подумайте дважды. Цвет будет ярче смотреться на длинных локонах, хотя его также можно достичь и на коротких", — рассказал ведущий специалист по окрашиванию в салоне Rush Hair Крис Уиллиамс.
Фото: Люси Хейл (instagram.com/lucyhale)