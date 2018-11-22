Стилисты назвали самый популярный цвет волос в Голливуде

Первыми новый цвет волос показали американская топ-модель Белла Хадид и певица Селена Гомес

Самым популярным и трендовым цветом волос в Голливуде признан оттенок "эспрессо" (espresso hair). Об этом сообщает Daily Mail.

Как объяснили стилисты, на самом деле этот цвет объединяет в себе несколько разных оттенков коричневого.

Первыми новый цвет волос показали американская топ-модель Белла Хадид и певица Селена Гомес.

Фото: Белла Хадид (instagram.com/bellahadid)

Фото: Селена Гомес (instagram.com/selenagomez)

Далее тенденцию поддержали модель Крисси Тайген и актриса Дакота Джонсон, а также Мила Кунис и Люси Хейл.

Фото: Дакота Джонсон (instagram.com/dakota.johnson)

Фото: Мила Кунис (instagram.com/kunisofficial)

"Это окрашивание больше подойдет обладательницам темного оттенка кожи, поэтому, если вы натуральная блондинка — подумайте дважды. Цвет будет ярче смотреться на длинных локонах, хотя его также можно достичь и на коротких", — рассказал ведущий специалист по окрашиванию в салоне Rush Hair Крис Уиллиамс.

Фото: Люси Хейл (instagram.com/lucyhale)

По мнению модных экспертов, "эспрессо" можно выбрать в качестве альтернативны для модного в этом сезоне окрашивания белаяж (мелирование кончиков тонких прядей волос на две трети от всей длины — прим. ред.).

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Видео: РБК-Украина