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Стильна зима: що вибрати з верхнього одягу і бути в тренді

Lite » Стиль і мода 23.11.2018 - 17:07
Стильна зима: що вибрати з верхнього одягу і бути в тренді
Що вибрати на зиму з верхнього одягу (колаж: LITE)
Тетяна Турлік'ян
заступник керівника проекту Styler

У цьому році дизайнери пропонують зберегти і стиль, і комфорт

Часом здається, що бути стильною і при цьому відчувати себе комфортно взимку — завдання нерозв'язне. Українські дизайнери розвінчали цей міф, запропонувавши десятки ультрамодних і одночасно затишних варіантів верхнього одягу. У цьому сезоні щоб "виглядати з голочки" можна і потрібно віддати перевагу, здавалося б, раніше таким "нестильным" стьобаним пуховикам і оверсайз-шубкам зі штучного хутра.

LITE обрав топ-5 трендів верхнього одягу на зиму від українських дизайнерів, на які слід звернути увагу.

#1 Шуба зі штучного хутра (або просто — еко-шуба) — must have зими 2018-19

Шуба з еко-хутра

Варіант кислотної шуби з довгим ворсом від бренду GUDU (фото: fashionweek.ua)

Діяльність світових організацій по захисту тварин змусила нарешті дизайнерів переосмислити своє ставлення до виробів з натурального хутра та шкіри в бік їх поступової відмови. Українські дизайнери також підхопили світовий еко-тренд, запропонувавши модницям десятки варіантів практичної, теплої і мега стильної шуби зі штучного хутра.

Зазначимо, що цей елемент гардеробу сподобався дизайнерам ще в минулих сезонах, проте фантазія не на жарт "розгулялася" саме в новому модному сезоні. І для цього є кілька причин.

По-перше, шуби з еко-хутра пропонують набагато більший вибір фактур, крою і кольорів — критерій, який не застосовується до натуральних шуб. По-друге, шубка з еко-хутра більш практична, зносостійка і за нею легше доглядати (те, що еко-шуби холодніші натуральних — міф). Третє, вона підійде під будь-який бюджет.

Jean Gritsfeldt

Дизайнер Jean Gritsfeldt віддає перевагу пастельним відтінкам (фото: fashionweek.ua)

Але найголовніше — шуби зі штучного хутра відмінно поєднуються буквально з будь-яким образом і елементом одягу. Так-так, з будь-яким! Будь це повсякденний бунтарський look або діловий костюм. На Тижні моди сезону осінь-зима 2018-19 українські кутюр'є представили масу варіантів подібних поєднань.

При цьому в тренді — найсміливіші і несподівані рішення: соковиті кольори (від кислотного блакитного і червоного до ніжних пастельних відтінків), шуби з довгим ворсом, плюшеві, оверсайз і приталені.

Що стосується розмірів, то тут обмежень немає. Українські дизайнери пропонують не зациклюватися на довжині і вибирати той варіант, який вам подобається більше.

Бренд GUDU

Бренд GUDU знову повертає в моду каракуль (фото: fashionweek.ua)

Larisa Lobanova

Larisa Lobanova (фото: fashionweek.ua)

Katerina Rutman

Katerina Rutman (фото: fashionweek.ua)

Elena Burba

Elena Burba (фото: fashionweek.ua)

Кислотная шубка и юбка от GASANOVA

GASANOVA (фото: fashionweek.ua)

ELENAREVA

ELENAREVA (фото: fashionweek.ua)

#2 Дублянки з "овчиною"

Теплі дублянки нікуди не йдуть. Дизайнери знову і знову намагаються зробити цей елемент гардеробу актуальним і стильним, доповнюючи його різними декоративними елементами.

Зверніть увагу, що цієї зими на піку популярності — дублянки з овчини. Зовні такий варіант виглядає більш затишно, ніжно і жіночно.

Однак і дублянки в стилі 90-х з необробленої шкіри, "класичні" руді, а також пальто з чиненої шкіри також залишаються в тренді.

Elena Burenina

Elena Burenina (фото: fashionweek.ua)

A. M. G.

A. M. G. (фото: fashionweek.ua)

COAT by Katya Silchenko

COAT by Katya Silchenko (фото: fashionweek.ua)

SIX

SIX (фото: fashionweek.ua)

Jean Gritsfeldt

Jean Gritsfeldt (фото: fashionweek.ua)

A. M. G.

Бренд A. M. G. представив шуби з овчини (фото: fashionweek.ua)

#3 Пальто і куртки з хутряними вставками

Пальто з хутряним коміром — перевірена роками і завжди модна класика, яка актуальна і в цьому сезоні. Безумовно, з вкрапленням еко-тренда. Тому вибираючи класичне пальто з коміром на зиму, придивіться до виробів зі штучного хутра.

Ще один цікаві тренд — різні хутряні вставки. Це може бути не тільки комір, але і рукава пальта, кишені. Деякі дизайнери проявили неабияку фантазію і декорували хутряними вставками нижню частину пальто чи куртки.

Larisa Lobanova

Larisa Lobanova (фото: fashionweek.ua)

Katerina Kvit

Katerina Kvit (фото: fashionweek.ua)

Katerina Rutman

Katerina Rutman (фото: fashionweek.ua)

Elena Burenina

Elena Burenina (фото: fashionweek.ua)

Katerina Rutman

Katerina Rutman (фото: fashionweek.ua)

Iryna Dil

Iryna Dil (фото: fashionweek.ua)

#4 Гіпероб'ємні пуховики

Тотальним оверсайзом вже нікого не здивуєш. Цей тренд міцно тримається декілька сезонів і, судячи з останніх колекцій світових брендів, ще довго ми будемо спостерігати всю цю "об'ємну історію".

І все ж модниці вимагають новинок. У новому сезоні осінь-зима 2018-19 звичний оверсайз трансформувався в гіпероб'єм і багатошаровість. Цієї зими не обов'язково прагнути підкреслити талію або плавні вигини тіла. Світові та українські дизайнери наголошують: гіпероб'єм — це "нова сексуальність". Одягайтеся в масивні пуховики і безформні пальто — на перше місце виходять затишок і збереження тепла в холодний період.

При цьому якщо раніше вважалося, що пуховик бажано поєднувати виключно зі спортивним стилем, то новий модний сезон диктує зворотне. Можете сміливо носити пуховик під плісировану спідницю, діловий костюм або навіть вечірнє плаття — вітається будь-яке оригінальне рішення.

GUDU

GUDU (фото: fashionweek.ua)

J. Perekriostova

J. Perekriostova (фото: fashionweek.ua)

Jean Gritsfeldt

Jean Gritsfeldt (фото: fashionweek.ua)

Ludmila Кislenko

Ludmila Кislenko (фото: fashionweek.ua)

GUDU

GUDU (фото: fashionweek.ua)

T Mosca

T Mosca (фото: fashionweek.ua)

#5 Стьобані пальто і куртки

Стьобані речі знову актуальні. При цьому найбільш яскраво цей метод декорування позначилася саме на верхньому одязі.

Якщо дуті пуховики все одно сприймаються вами як щось "грубе" і нежіночне, то зверніть увагу на речі з дрібної стібки. При цьому деякі українські дизайнери просто прикрасили стібками якийсь з елементів пальто чи куртки: коміри, рукави, кишені. Зверніть увагу, що дрібна стібка виглядає більш витончено.

Залив

Bobkova (фото: fashionweek.ua)

J. Perekriostova

J. Perekriostova (фото: fashionweek.ua)

Jean Gritsfeldt

Jean Gritsfeldt (фото: fashionweek.ua)

Katerina Rutman

Katerina Rutman (фото: fashionweek.ua)

GUDU

GUDU (фото: fashionweek.ua)

UBERlove

UBERlove (фото: fashionweek.ua)

Нагадаємо, раніше LITE цікавився думкою дизайнерів на тему того, як і з чим носити ультрамодний в цьому сезоні анималистичный принт. І обов'язково зверніть увагу на топ-5 стильних моделей пальто, які ніколи не вийдуть з моди.

Також цікаво, що стилісти назвали найпопулярніший колір волосся в Голлівуді.

Відео: РБК-Україна

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