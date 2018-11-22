Animal print: как носить и не выглядеть пошло (фото)

Анималистичный принт: как и с чем носить (коллаж: LITE)

От экстремально облегающего мини-платья в леопард следует отказаться!

Анималистичный принт — безоговорочный тренд сезона осень-зима 2018-19. На мировых подиумах модели устраивали "сафари", облачаясь в леопардовые пятна, полоски зебры и отметины жирафа. Однако модницам следует помнить: любая вещь с анималистичным принтом сама по себе смотрится нарядно. Один неверный аксессуар или оттенок — и ваш образ грозит из стильного перейти в категорию вульгарного. Модные эксперты рассказали читательницам LITE, как и с чем сочетать анималистичные принты, выглядеть при этом стильно, а не пошло.

"Леопардовое мини-платье в обтяжку с каблуками — что может быть вульгарнее!?"

Украинская дизайнер Вика Адамская (VIKA ADAMSKAYA) пополнила свою новую линейку принтом анимальер: дизайнер отдала предпочтение классике — леопардовым пятнам. При этом Адамская подчеркивает: "Анималистичный принт — самый модный и, наверное, самый сложный тренд этого сезона".

С ней также соглашается дизайнер Екатерина Рутман: "Традиционно считающиеся вульгарными, анималистичные принты стали трендом этого сезона. Неожиданно для многих модных инсайдеров".

#1 Пальто или шуба из искусственного меха — универсальный "солдат"

Супермодель Кейт Мосс, актриса Кейт Бланшетт и топ-модель Белла Хадид в ультрастильных пальто с анималистичным принтом

"Пальто или шуба из искусственного меха (главное — качественного) будет очень ярким и самодостаточным акцентом во всем образе, и сочетается практически со всем!" — советует Адамская.

Кстати, ранее мы писали о вещах, которые никогда не выйдут из моды — топ-5 стильных моделей пальто.

#2 Юбки и платья с анималистичным принтом — выбирайте свободный силуэт

"Юбку можно комбинировать с ярким объемным свитером красного или синего цвета. Если вы выбираете платье, отдайте предпочтение свободным силуэтам и летящим тканям", — говорит дизайнер Вика Адамская.

"Нарядные платья, которые, зачастую, не надевают много раз, в таком принте имеют место быть. В таком платье можно выйти в свет и быть на пике моды", — рекомендует Рутман.

#3 Тренч и трикотажный костюм с принтом анимальер — всегда стильно

Дизайнер Вика Адамская демонстирует, как можно сочетать вещи с леопардовым принтом

"Если говорить о моих персональных фаворитах — это леопардовый трикотажный костюм в сочетании классического песочного с синим цветом. Днем носим его с кроссовками и нейтрального цвета верхней одеждой (тренч подходит идеально). А вечером — надеваем худи с лаковой или кожаной юбкой, казаки или каблуки, и идем на ужин с подружками. Так вы "убиваете двух зайцев": у вас в гардеробе супер тренд, плюс комфортная вещь, еще и с минимальными вложениями", — советует Адамская.

#4 Аксессуары — для тех, кто хочет быть в тренде

"Кто по-прежнему категорично настроен к возвращению леопарда в строй, но не хочет отставать от трендсеттеров, есть масса альтернативных вариантов, например, неброские аксессуары: очки, обувь, сумка, шарф, колготки", — говорит Адамская.

"С анималистичным принтом есть определенные стилистические сложности. Очень трудно создать нежный или интеллигентный образ с таким принтом, он всегда вносит элемент дерзости. Поэтому если вы хотите модных экспериментов и характер образа позволяет — пробуйте. Я бы не рискнула надеть total look или даже платье в анимальер. Мне нравится анималистичный принт, но я предпочитаю использовать его только в деталях. Это может быть красивый клатч, сумка или пояс, туфли или оправа очков", — делится своим мнением дизайнер Екатерина Рутман.

#5 Вещи в нейтральной цветовой гамме позволят сделать анималистичный принт не таким броским

"Выбирайте вещи в любимой вам или нейтральной цветовой гамме — и леопард перестанет быть таким кричащим. К примеру, белая футболка с ярким принтом с элементами леопарда станет отличным дополнением к джинсам и косухе, а трикотажный топ — к брючному костюму в мужском стиле", — говорит Вика Адамская.

#6 Мини-платье в обтяжку с каблуками — нет, и еще раз нет!

"С чем не стоит носить: леопардовое мини-платье в обтяжку с каблуками — что может быть вульгарнее!? Все лучшее сразу — как раз не лучший модный выбор. В одном луке не должно быть слишком много анималистичного. А главное, уделите внимание качеству изделия в данной расцветке. Дешевые ткани — точно не для этого случая", — подытожила свой топ-рекомендаций Вика Адамская.

"Сейчас в моде "спортивный гламур", поэтому очень стильно миксовать анималистичный принт со спортивными вещами"

Певица и бьюти-блогер Anna Petrash

Также за советом редакция LITE обратилась к певице и бьюти-блогеру Anna Petrash. Юная украинская блогер советует быть смелее и не бояться экспериментировать.

"Достаточно одной вещи или детали в образе с анималистичным принтом. Это может быть только обувь, или только сумка, ремень; или платье, шуба/пальто. И уже в зависимости от того, насколько хочется выделить в своем образе этот принт, следует подбирать сочетания. Если все остальные элементы лука будут однотонными, то акцент получится именно на анималистичном принте. А если хочется его как бы "растушевать" в своем образе, то можно попробовать сочетания с другими принтами. Например, некоторые дизайнеры предлагают миксовать его с цветочными принтами. Но самостоятельно это сделать достаточно сложно, чтобы не выглядело наляписто и безвкусно. Чаще это уже готовые дизайнерские решения в одном изделии", — рекомендует бьюти-блогер.

"Спортивный гламур" в сочетании с анималистичным трендом — смелое и стильное решение

"Сейчас в моде такой себе "спортивный гламур", поэтому очень стильно миксовать анималистичный принт со спортивными вещами. Например, такой вариант был использован в моем новом клипе на песню "Плiткарка", где я в леопардовой шубе со спортивным худи и массивными кроссовками", — подытожила Anna Petrash.

Кстати, среди украинских селебрити особенно активно анималистичный принт использует певица Настя Каменских. Ранее редакция LITE предлагала выбрать среди топ-6 леопардовых образов Каменских лучший.

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Видео: РБК-Украина