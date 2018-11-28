Стилісти назвали головні антитренди зими 2019

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Як не варто одягатися цієї зими

Мода дуже мінлива і те, що вчора носили як останній хіт сезону, через рік вже виявляється в чорному списку дизайнерів і стилістів. Взимку 2019 слід відмовитися від деяких речей і поєднань, пишуть "Вєсті".

Отже, ось головні антитренди майбутнього зимового сезону.

1.Пальта і пуховики з натуральним хутром

Ще кілька років тому жоден пуховик не обходився без опушення на капюшоні і комірі. Власниці таких пальто, парок і пуховиків, з одного боку, одягалися в досить демократичний за ціною одяг, а з іншого — замахувалися на дороге хутро, покликане зробити верхній одяг більше статусним. Зараз мода відмовляється від натурального хутра, в першу чергу у вигляді опушок на пальтах і пуховиках. Вибирайте пуховики в стилі кежуал і робіть їх елегантніше з допомогою аксесуарів.

Фото: pxhere.com

2.Шапки складних фасонів з декором

Шапка-вушанка з хутряними помпонами, брошки, аплікації їз тканини, бісер і хитромудрі форми залишилися в минулих сезонах. Цієї зими в моді лаконічність і мінімальний декор. Виняток — принти у стилі леттерінг та логотипи брендів. В іншому дотримуйтеся простого правила: "чим менше, тим краще" і точно не прогадаєте. І пам'ятайте: чим складніше текстура головного убору, тим простіше має бути його фасон, і навпаки.

Фото: pxhere.com

3.Комплект шапки і шарфа

Комплект шарфа і шапки (іноді разом з рукавичками) — однозначний претендент на звання головного антитренда цього сезону. Будь-яка комплектність — і це стосується не тільки аксесуарів — виглядає дуже надумано. Зараз в моді свобода, вихід за рамки і поєднання речей різних кольорів і текстур. Це не означає, що шапка і шарф не повинні поєднуватися, просто не настільки буквально.

Підбирайте шапку і шарф за загальними принципами сполучуваності — контрастним або компліментарним кольорам — або поєднуючи однотонну шапку з цвітастим шарфом.

4.Чоботи до середини гомілки

"Ні туди, ні сюди" — ось як можна сказати про обтягуючі ногу чоботи до середини гомілки. По-перше, така довжина нікого не прикрасить, тому що перерізає ногу в самому невідповідному місці. По-друге, це просто не модно. Вибирайте актуальні в цьому сезоні мотоботи, хайкери, козаки, класичні ботфорти до коліна або вище, чоботи-труби або чоботи-панчохи. Виняток для чобіт до середини гомілки — ковбойські чоботи в стилі вестерн.

5.Обтягуючий светр і плаття-светр "скіф"

Що ж стосується светрів, то тут не обов'язково запам'ятовувати довгий список того, що не в моді. Досить засвоїти одне правило цього сезону — у тренді оверсайз і вільний фасон. І звичайно ж такий тренд автоматично виключає з гри облягаючий светр, облягаюче плаття-светр і ще один специфічний, але популярний колись фасон плаття-светр "скіф". Це коротке об'ємне плаття, яке закінчується резинкою і створює напуск в області талії.

Також нагадаємо, що сучасна мода не виключає варіантів вкорочених светрів, але тільки в парі з високими джинсами.

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Відео: РБК-Україна