Обладательница Грэмми блеснула на публике в платье от украинского дизайнера

Фото: Алессия Кара (instagram.com/alessiasmusic)

Певица выбрала наряд из коллекции осень-зима 2018/2019 Дафны Мэй

Обладательница Грэмми как "Лучший новый исполнитель-2018", канадская соул-певица Алессия Кара вышла в свет в наряде от украинского дизайнера.

Так, на семидесятой церемонии вручения премии Bambi Awards в Берлине, она появилась в наряде из коллекции осень-зима 2018/2019 Дафны Мэй. Об этом сообщается на странице бренда в Instagram.

Фото: instagram.com/dafna_may

22-летняя Алессия примерила темно-синее платье миди из шелка с длинными рукавами и яркими принтами. Свой образ певица дополнила модными туфлями.

Фото: Алессия Кара (instagram.com/alessiasmusic)

Отметим, что стоимость этого наряда - 14 тысяч гривен.

Фото: ua.dafnamay.com

Напомним, что актриса Хлоя Морец снялась на обложку глянца в костюме от украинского дизайнера. 21-летняя Хлоя примерила розовый блейзер в стиле оверсайз за 1070 евро, широкие брюки с тройным поясом и белый топ. Свой наряд она дополнила укладкой с эффектом мокрых волос и натуральным макияжем.

Также сообщалось, что Джей Ло блеснула в откровенном наряде от украинского дизайнера.

Кстати, дочь Синди Кроуфорд в роскошном наряде стала звездой показа Valentino. Юная манекенщица вновь блистала на шоу Пьерпаоло Пиччоли. В роскошном платье, похожем на ярко-красный пион, Кайя прошагала по подиуму под падающими с потолка лепестками роз.

Видео: (video.rbc.ua)