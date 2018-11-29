Стиліст розповіла про головні модні тренди зими 2018-2019

Колаж (РБК-Україна)

На які фасони і кольори варто звернути увагу цієї зими

Восени, а тим більше взимку, необхідно шукати альтернативні джерела позитиву. А що може радувати нас, модниць, більше, ніж вдалий шопінг? Вдалим його робить, в першу чергу, розуміння сучасних модних тенденцій. Стиліст Ірина Дрофа розповіла про останні тренди зими 2018-2019, передає Teleprogramma.

Ви дізнаєтеся, на які фасони і кольори звернути увагу в магазинах, а також як поєднувати обновки, які немов зійшли зі сторінок модних журналів.

Тваринні принти

Експерт заявила, що анімалістичний принт (забарвлення в леопардових, тигрових та інших тонах, що імітують забарвлення шкури африканських тварин, - прим. ред.) стає в один ряд з речами з базового гардероба.

"Варто звернути увагу на леопардовий або зміїний (пітон) принти, а також на смугасте забарвлення зебри. В основному це шуби і пальта. Стильно виглядатимуть також жакети і сукні таких кольорів", — розповіла Ірина Дрофа.

Фото: instagram.com/stellamccartney

Неоновий колір

Зима-2019 хоче подарувати нам неонове сяйво. Дизайнери як би натякають, що пора подумати про новорічному настрої, тому в гардеробі немає місця нудного сірого.

"Вирушайте за новим светром або водолазкою неонових відтінків. Це може бути зелений колір "вирви око" або яскравий рожевий, який світиться в темряві. Також можна вибрати одну річ, яка буде поєднувати в собі кілька неонових кольорів", — пояснила експерт.

Фото: instagram.com/balmain

Варенки

Ми вже не перший сезон говоримо про те, що до нас повертається мода 90-х і 80-х. Джинси-варенки стали активніше з'являтися в магазинах ще на початку осені. До зими тренд стає популярнішим.

"Це можуть бути джинси, куртка специфічного забарвлення чи навіть total look. Можна придбати яку-небудь річ ретро-фактури,так як цей тренд швидко не піде", — вважає Дрофа.

Фото: instagram.com/gucci

Брючний костюм в клітинку

Зараз вже нікого не здивуєш брючним костюмом, адже він в моді не перший сезон. Особливість зими 2018-2019 полягає в принті — неодмінно повинна бути клітинка.

"Носити такий костюм потрібно з туфлями або чоботами на підборах. В ідеалі повинен вийти мужній ретро-силует", — каже стиліст.

Фото: instagram.com/burberry

Patchwork

Patchwork дослівно перекладається як виріб з клаптів.

"На одному виробі комбінується кілька варіантів тканини і складається враження, що одяг зшитий з клаптів. Колись така техніка з'явилася з-за браку тканини одного забарвлення на цілісний виріб, зараз же — це мода. Завдяки фантазії дизайнерів в магазинах представлений великий вибір одягу в стилі patchwork: блузи, сорочки, сукні і т. д.", — розповіла Ірина.

Фото: instagram.com/stellamccartney

Ультракоротка і яскрава сукня

Хочете бути королевою на новорічній вечірці? Зверніть увагу на цей тренд.

"Сукня має бути дуже яскравого відтінку — червоний, синій, малиновий, неоновий. Або з паєтками, як у минулому році. Головне, щоб вона була ультракороткою, в стилі "диско 80-х", — підсумувала експерт.

Фото: instagram.com/balmain

Нагадаємо, стилісти назвали головні антитренди зими 2019. Мода дуже мінлива і те, що вчора носили як останній хіт сезону, через рік вже виявляється в чорному списку дизайнерів і стилістів. Взимку 2019 слід відмовитися від деяких речей і поєднань.

Ми також писали про те, що володарка Греммі блиснула на публіці в сукні від українського дизайнера.

Також фахівці підібрали 5 найголовніших кольорів зими. Фахівці інституту Pantone традиційно обрали для кожного сезону його головні "відтінки". Команда експертів провела дослідження і промониторила пошукові запити з усього світу, споживчі настрої, політичні події, і навіть природні катаклізми.

Відео: РБК-Україна