Стиліст розповіла про головні модні тренди зими 2018-2019

На які фасони і кольори варто звернути увагу цієї зими
Восени, а тим більше взимку, необхідно шукати альтернативні джерела позитиву. А що може радувати нас, модниць, більше, ніж вдалий шопінг? Вдалим його робить, в першу чергу, розуміння сучасних модних тенденцій. Стиліст Ірина Дрофа розповіла про останні тренди зими 2018-2019, передає Teleprogramma.
Ви дізнаєтеся, на які фасони і кольори звернути увагу в магазинах, а також як поєднувати обновки, які немов зійшли зі сторінок модних журналів.
Тваринні принти
Експерт заявила, що анімалістичний принт (забарвлення в леопардових, тигрових та інших тонах, що імітують забарвлення шкури африканських тварин, - прим. ред.) стає в один ряд з речами з базового гардероба.
"Варто звернути увагу на леопардовий або зміїний (пітон) принти, а також на смугасте забарвлення зебри. В основному це шуби і пальта. Стильно виглядатимуть також жакети і сукні таких кольорів", — розповіла Ірина Дрофа.
Фото: instagram.com/stellamccartney
Неоновий колір
Зима-2019 хоче подарувати нам неонове сяйво. Дизайнери як би натякають, що пора подумати про новорічному настрої, тому в гардеробі немає місця нудного сірого.
"Вирушайте за новим светром або водолазкою неонових відтінків. Це може бути зелений колір "вирви око" або яскравий рожевий, який світиться в темряві. Також можна вибрати одну річ, яка буде поєднувати в собі кілька неонових кольорів", — пояснила експерт.
Фото: instagram.com/balmain
Варенки
Ми вже не перший сезон говоримо про те, що до нас повертається мода 90-х і 80-х. Джинси-варенки стали активніше з'являтися в магазинах ще на початку осені. До зими тренд стає популярнішим.
"Це можуть бути джинси, куртка специфічного забарвлення чи навіть total look. Можна придбати яку-небудь річ ретро-фактури,так як цей тренд швидко не піде", — вважає Дрофа.
Фото: instagram.com/gucci
Брючний костюм в клітинку
Зараз вже нікого не здивуєш брючним костюмом, адже він в моді не перший сезон. Особливість зими 2018-2019 полягає в принті — неодмінно повинна бути клітинка.
"Носити такий костюм потрібно з туфлями або чоботами на підборах. В ідеалі повинен вийти мужній ретро-силует", — каже стиліст.
Фото: instagram.com/burberry
Patchwork
Patchwork дослівно перекладається як виріб з клаптів.
"На одному виробі комбінується кілька варіантів тканини і складається враження, що одяг зшитий з клаптів. Колись така техніка з'явилася з-за браку тканини одного забарвлення на цілісний виріб, зараз же — це мода. Завдяки фантазії дизайнерів в магазинах представлений великий вибір одягу в стилі patchwork: блузи, сорочки, сукні і т. д.", — розповіла Ірина.
Фото: instagram.com/stellamccartney
Ультракоротка і яскрава сукня
Хочете бути королевою на новорічній вечірці? Зверніть увагу на цей тренд.
"Сукня має бути дуже яскравого відтінку — червоний, синій, малиновий, неоновий. Або з паєтками, як у минулому році. Головне, щоб вона була ультракороткою, в стилі "диско 80-х", — підсумувала експерт.
Фото: instagram.com/balmain
Нагадаємо, стилісти назвали головні антитренди зими 2019. Мода дуже мінлива і те, що вчора носили як останній хіт сезону, через рік вже виявляється в чорному списку дизайнерів і стилістів. Взимку 2019 слід відмовитися від деяких речей і поєднань.
Ми також писали про те, що володарка Греммі блиснула на публіці в сукні від українського дизайнера.
Також фахівці підібрали 5 найголовніших кольорів зими. Фахівці інституту Pantone традиційно обрали для кожного сезону його головні "відтінки". Команда експертів провела дослідження і промониторила пошукові запити з усього світу, споживчі настрої, політичні події, і навіть природні катаклізми.
Відео: РБК-Україна