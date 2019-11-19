Стилист раскрыла 7 правил для создания новогоднего образа

Совсем скоро - Новый год и череда других праздников, а значит, самая пора задуматься, в чем же пойти на корпоратив или дружескую вечеринку. Стилист-имиджмейкер Вика Барва, которая ранее назвала важные мелочи, которые "убивают" ваш стиль, рассказала на своей странице в Instagram, о чем нужно подумать и на что обратить внимание при создании своего новогоднего образа.

Эксперт перечислила 7 важных правил и моментов.

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1. Где проходит мероприятие? Будет это ресторан или загородный комплекс, дома у родителей или дискотека, корпоратив в офисе или в статусном ресторане. Важно найти тонкую грань и не быть слишком нарядной или наоборот.

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2. С кем проходит праздник? Конечно, в первую очередь мы одеваемся для себя, но об окружении и впечатлении нужно не забывать. Особенно это касается корпоративов. Здесь крайне важно не забывать про деловую среду и о своей должности. Наряд должен соответствовать.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Как вы обычно проводите время? Много танцуете и участвуете в конкурсах или мило общаетесь за бокалом игристого. Это все влияет на выбор длины, обуви, украшений и количества слоев одежды.

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4. Ваши предпочтения. Любите платья или брюки, высота каблука, какой температуры должен быть комплект. Какой вы хотите быть: хотите блистать или быть в более спокойном образе.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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5. Есть ли дресс-код. Если в пригласительном обозначена тема, цветовое решение или непосредственно дресс-код вечеринки, их стоит непременно выполнить. Корпоративные вечеринки чаще всего подчиняются гласному и негласному дресс-коду, который у каждой отдельной компании свой.



Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Подумайте о том, где взять наряд. Будете его покупать, брать напрокат или собирать из существующего гардероба. Все варианты хороши и имеют свои плюсы и минусы. Если будете покупать, то подумайте о бюджете и о том насколько вещи должны потом вписаться в ваш гардероб. Покупая одноразовое платье, не стоит закладывать огромных бюджетов на такие покупки, лучше вложить их в базовый гардероб.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

7. Даже если вы выбрали простой и лаконичный комплект, не забывайте о том, что вы идете на вечеринку и хороший макияж и укладка обязательны для полноценного образа.



Иллюстративное фото (pexels.com)

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