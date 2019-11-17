ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В чем пойти на вечеринку: яркие идеи от стилиста

Lite » Мода 17.11.2019 - 15:18
В чем пойти на вечеринку: яркие идеи от стилиста
Иллюстративное фото (pexels.com)

Праздники не за горами и пора задуматься о выборе своего наряда

Приближается череда праздников, а с ними и разнообразных мероприятий -- корпоративы, вечеринки, Рождество, Новый год, посиделки с друзьями, в конце-концов. В чем пойти, чтобы не выглядеть скучно, но и не белой вороной? Стилист-блогер Stacymills, которая ранее рассказала, как и с чем носить натуральную и экокожу, поделилась на своей странице в Instagram несколькими яркими и интересными идеями.

Платье

Самый безопасный, казалось бы, вариант. Но какое уместно? Крой актуальный, длина мини или миди. Макси только для пафосных дресс-кодов. Как правило, дресс-код коктейльный, а там длина макси не предполагается. Красивые ноги? Берите мини. Хочется прикрыть колени? Берите миди.

В чем пойти на вечеринку: яркие идеи от стилистаВ чем пойти на вечеринку: яркие идеи от стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Комбинезон

Бывают прямо вечерние модели. Добавьте к нему красивую сумочку и шикарные туфли - вы звезда.

В чем пойти на вечеринку: яркие идеи от стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Брючный костюм на голое тело

Шпильондры (надо расшифровать?) при этом обязательны. Крупные блестящие украшения в ушах или на шее дополнят образ.

В чем пойти на вечеринку: яркие идеи от стилиста

Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)


Можно делать акцент на обуви

Допустим, у вас лежат какие-то офигенские яркие туфли и ждут своего часа. Дополните их базовым бельевым платьем и будет огонь.

Сумка у вас должна быть вечерняя - маленький клатч, мини-сумочка. Большие сумки на вечеринке неуместны.

Каблук в коктейльном дресс-коде очень желателен. Думаю, здесь и так все понятно. А вот туфли, босоножки или сапоги, решает задумка вашего look’а и сам наряд. Со светлым нарядом лучше босоножки, с мини иногда круто смотрятся именно сапоги-трубы.

В чем пойти на вечеринку: яркие идеи от стилиста
Иллюстративное фото (pexels.com)

Ранее стилист Вика Барва назвала 10 вещей, с которыми давно пора распрощаться.

Быть в тренде: стилист назвала главные цвета осени и зимы Памятка стильного модника: как скрыть недостатки и выглядеть на все сто
Новости Украины моданарядстилист
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь