В чем пойти на вечеринку: яркие идеи от стилиста

Иллюстративное фото (pexels.com)

Праздники не за горами и пора задуматься о выборе своего наряда

Приближается череда праздников, а с ними и разнообразных мероприятий -- корпоративы, вечеринки, Рождество, Новый год, посиделки с друзьями, в конце-концов. В чем пойти, чтобы не выглядеть скучно, но и не белой вороной? Стилист-блогер Stacymills, которая ранее рассказала, как и с чем носить натуральную и экокожу, поделилась на своей странице в Instagram несколькими яркими и интересными идеями.

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Платье

Самый безопасный, казалось бы, вариант. Но какое уместно? Крой актуальный, длина мини или миди. Макси только для пафосных дресс-кодов. Как правило, дресс-код коктейльный, а там длина макси не предполагается. Красивые ноги? Берите мини. Хочется прикрыть колени? Берите миди.



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Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Комбинезон

Бывают прямо вечерние модели. Добавьте к нему красивую сумочку и шикарные туфли - вы звезда.



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Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Брючный костюм на голое тело

Шпильондры (надо расшифровать?) при этом обязательны. Крупные блестящие украшения в ушах или на шее дополнят образ.

Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

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Можно делать акцент на обуви

Допустим, у вас лежат какие-то офигенские яркие туфли и ждут своего часа. Дополните их базовым бельевым платьем и будет огонь.

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Сумка у вас должна быть вечерняя - маленький клатч, мини-сумочка. Большие сумки на вечеринке неуместны.

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Каблук в коктейльном дресс-коде очень желателен. Думаю, здесь и так все понятно. А вот туфли, босоножки или сапоги, решает задумка вашего look’а и сам наряд. Со светлым нарядом лучше босоножки, с мини иногда круто смотрятся именно сапоги-трубы.



Иллюстративное фото (pexels.com)

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