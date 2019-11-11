Как стильно носить шарф: модные советы от фэшн-эксперта

Иллюстративное фото (pexels.com)

Шарф не только защищает от холода, но и является важным элементом образа

Осень и зима – время, когда пора утепляться, доставать перчатки, шапки и шарфы. При этом кроме основного предназначения защиты от холода, шарфы могут быть основным акцентом и придать образу законченный вид. Стилист Алия Иссанова, которая ранее назвала главные цвета осени и зимы, рассказала на своей странице в Instagram, как носить этот аксессуар, чтобы быть стильной и модной.

Фэшн-эксперт даже составила фотоподборку для вдохновения.

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Сейчас можно носить шарфы и палантины небрежно. У вас получится уютный и актуальный образ в стиле casual.



Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀

Можно надеть шарф поверх пальто, не завязывая его, концы заправить под пояс. У вас получится элегантный и классический стиль.



⠀Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)

Комбинируйте шарфы с комплектом другой шапки. Так получите интересные образы. Можно в одном цвете, но в разной фактуре.



Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀

Не завязывайте шарфы в узелки, косички, будьте проще.



Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀

Шарф достаточно просто небрежно набросить на плечи, оставив концы свободно свисать. У вас получится дополнительный объем, который добавит образу актуальности.



Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)⠀

Шарфы находится максимально близко от лица, выбирайте насыщенные цвета и интересные принты.

Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)

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