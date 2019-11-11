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Как стильно носить шарф: модные советы от фэшн-эксперта

Lite » Мода 11.11.2019 - 13:42
Как стильно носить шарф: модные советы от фэшн-эксперта
Иллюстративное фото (pexels.com)

Шарф не только защищает от холода, но и является важным элементом образа

Осень и зима – время, когда пора утепляться, доставать перчатки, шапки и шарфы. При этом кроме основного предназначения защиты от холода, шарфы могут быть основным акцентом и придать образу законченный вид. Стилист Алия Иссанова, которая ранее назвала главные цвета осени и зимы, рассказала на своей странице в Instagram, как носить этот аксессуар, чтобы быть стильной и модной.

Фэшн-эксперт даже составила фотоподборку для вдохновения.

Сейчас можно носить шарфы и палантины небрежно. У вас получится уютный и актуальный образ в стиле casual.

Как стильно носить шарф: модные советы от фэшн-эксперта
Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)

Можно надеть шарф поверх пальто, не завязывая его, концы заправить под пояс. У вас получится элегантный и классический стиль.

Как стильно носить шарф: модные советы от фэшн-эксперта
Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)

Комбинируйте шарфы с комплектом другой шапки. Так получите интересные образы. Можно в одном цвете, но в разной фактуре.

Как стильно носить шарф: модные советы от фэшн-эксперта
Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)

Не завязывайте шарфы в узелки, косички, будьте проще.

Как стильно носить шарф: модные советы от фэшн-эксперта
Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)

Шарф достаточно просто небрежно набросить на плечи, оставив концы свободно свисать. У вас получится дополнительный объем, который добавит образу актуальности.

Как стильно носить шарф: модные советы от фэшн-эксперта
Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)

Шарфы находится максимально близко от лица, выбирайте насыщенные цвета и интересные принты.

Как стильно носить шарф: модные советы от фэшн-эксперта

Иллюстративное фото (instagram.com/artstyle_astana)

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