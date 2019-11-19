Стиліст розкрила 7 правил для створення новорічного образу

Зовсім скоро - Новий рік і низка інших свят, а значить, сама пора замислитись, у чому ж піти на корпоратив або дружню вечірку. Стиліст-іміджмейкер Віка Барва, яка раніше назвала важливі дрібниці, які "вбивають" ваш стиль, розповіла на своїй сторінці в Instagram, про що потрібно подумати і на що звернути увагу при створенні свого новорічного образу.

Експерт перерахувала 7 важливих правил і моментів.

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1. Де проходить захід? Буде це ресторан або заміський комплекс, вдома у батьків або дискотека, корпоратив в офісі або в статусному ресторані. Важливо знайти тонку межу і не бути занадто ошатною або навпаки.

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2. З ким проходить свято? Звичайно, в першу чергу ми одягаємося для себе, але про оточення і враження потрібно не забувати. Особливо це стосується корпоративів. Тут вкрай важливо не забувати про ділове середовище і про свою посаду. Наряд повинен відповідати.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

3. Як ви зазвичай проводите час? Багато танцюєте і берете участь у конкурсах або мило спілкуєтеся за келихом ігристого. Це все впливає на вибір довжини, взуття, прикрас і кількості шарів одягу.

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4. Ваші переваги. Любите плаття або штани, висота каблука, якої температури повинен бути комплект. Якою ви хочете бути: хочете блищати або бути в більш спокійному образі.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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5. Чи є дрес-код. Якщо в запрошенні позначена тема, колірне рішення або безпосередньо дрес-код вечірки, їх варто неодмінно виконати. Корпоративні вечірки найчастіше підпорядковуються гласному і негласному дрес-коду, що у кожної компанії свій.



Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Подумайте про те, де взяти вбрання. Будете його купувати, брати напрокат або збирати з наявного гардероба. Всі варіанти гарні і мають свої плюси і мінуси. Якщо будете купувати, то подумайте про бюджет і про те, наскільки речі повинні потім вписатися у ваш гардероб. Купуючи одноразове плаття, не варто закладати величезних бюджетів на такі покупки, краще вкласти їх в базовий гардероб.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

7. Навіть якщо ви вибрали простий і лаконічний комплект, не забувайте про те, що ви йдете на вечірку і хороший макіяж і укладання обов'язкові для повноцінного образу.



Ілюстративне фото (pexels.com)

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