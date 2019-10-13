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Стилист назвала важные мелочи, которые "убивают" ваш стиль

Lite » Мода 13.10.2019 - 15:17
Стилист назвала важные мелочи, которые "убивают" ваш стиль
Иллюстративное фото (pexels.com)

Иногда это может испортить весь образ

Иногда какая-то, казалось бы, сущая мелочь может испортить весь ваш образ и впечатление. Стилист-имиджмейкер Вика Барва рассказала на своей странице в Instagram, на что следует обратить внимание и не допускать в своем стиле.

Пересмотрите свой гардероб и привычные луки - вдруг найдете что-то из этого списка.

1. Небольшая сумка + полиэтиленовый пакет для судочка и документов. И так ходят не за покупками, а именно на работу или в повседневной жизни.

Возьмите сумку побольше, как вариант сумка-шоппер, или модную альтернативу пакету. Смотрите на примере.

Стилист назвала важные мелочи, которые &quot;убивают&quot; ваш стиль
Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

2. Неправильно подобранное белье по цвету. Белья не должно быть видно, кроме случаев, когда это продуманный стилистический ход. Помните об уместности. В деловой среде не допустимо, когда белье видно.

Самым базовым будет белье в цвет кожи, которое сольется именно с вашим цветом кожи. Под черные прозрачные блузы допустимо надевать гладкий, черный бюстгальтер.

Стилист назвала важные мелочи, которые &quot;убивают&quot; ваш стиль
Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

3. Неправильно подобранное белье по материалу: кружево с одеждой из тонких тканей или одежкой в обтяжку. Повторюсь еще раз: белья не должно быть видно! Очень неэстетично выглядит грудь в бугорках.

На помощь к нам приходят гладкие, бесшовные варианты белья.

Стилист назвала важные мелочи, которые &quot;убивают&quot; ваш стиль

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

4. Облезлый лак. Мне кажется здесь и говорить нечего, тем более сейчас появилось столько альтернатив и возможностей. Нет возможности – ухоженные ногти без покрытия отличный вариант.

Стилист назвала важные мелочи, которые &quot;убивают&quot; ваш стиль
Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

5. Украшения с обилием цветочков, многоярусные бусы из бисера и камней – зайдите на ярмарку мастеров, там этого добра хватает и поймите уже, что эти украшения могут добавлять возраст и уж точно выглядят не актуально.

Сейчас много современных украшений на любой вкус и кошелек. Хотите минимализм – пожалуйста, хотите более акцентные – не вопрос.

Стилист назвала важные мелочи, которые &quot;убивают&quot; ваш стиль
Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

6. Неактуальная обувь или обувь, которая надевается, чтоб не босиком ходить. Я всегда говорю, что обувь играет очень важную роль в построении стильного образа. И даже самая простая одежда может заиграть с интересной обувью.

Развивайте насмотренность, не забывайте обновлять свой обувной гардероб.

Стилист назвала важные мелочи, которые &quot;убивают&quot; ваш стиль

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Напомним, стилист Stacymills дала советы, как правильно носить натуральную и экокожу.

Ранее стилист поделилась пошаговым руководством, как выбрать хороший пуховик.

Как носить натуральную и экокожу: лайфхаки стилиста Что может испортить весь образ: секреты стилиста
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