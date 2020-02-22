Стилист назвала главные тренды весны 2020: на что обратить внимание

Весна уже на пороге и многие девушки задумываются, а что же будет модно этой весной - ведь нужно обновить гардероб. Ранее во время Украинской недели моды весна-лето 2020 украинские дизайнеры определили модные тенденции следующего сезона. Стилист-блогер Екатерина Соколовская также поделилась главными весенними трендами на своей странице в Instagram и рассказала, на что стоит обратить внимание.

Эксперт отметила, что мода не так стремительна, как кажется. Если следить за ней, то становится даже скучно. Среди весенних трендов нет шокирующих новинок. И все, что нам нравилось осенью, плавно переходит в весну, так что не придется полностью обновлять гардероб.

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Екатерина собрала наиболее жизнеспособные и уже устоявшиеся тренды.

Кружево

Иллюстративное фото (instagram.com/open_your_style)

Кожа и эко-кожа

Иллюстративное фото (instagram.com/open_your_style)

Красное платье

Иллюстративное фото (instagram.com/open_your_style)

Объемные рукава

Иллюстративное фото (instagram.com/open_your_style)

Оттенки синего

Иллюстративное фото (instagram.com/open_your_style)

Напомним, ранее стилист Ольга Нагорная рассказала, как и с чем носить длинное пальто, которое является трендом этого сезона. Эксперт отметила, что чтобы точно не ошибиться при выборе пальто, стоит отдавать предпочтение классическим цветам, например, бежевому. А под него можно надеть кэжуал лосины, широкое платье, а также джинсы или брюки свободного фасона.

«Брюки или джинсы не должны облегать. Выбирайте широкие штаны с высокой посадкой, с акцентом на талии», – посоветовала стилист.