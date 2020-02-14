Стилист рассказала, как и с чем носить длинное пальто — must have сезона

Лилия Ребрик и Мария Мельник (фото: пресс-служба)

Длинное пальто - "универсальный солдат" вашего гардероба

Конец зимы – самое время позаботиться о верхней одежде на весну. В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», предложили четыре модных образа с трендовым длинным пальто. Меган Маркл – настоящая поклонница таких пальто. Подходят они и модницам Ким Кардашьян и Саре Джессике Паркер. Несколько длинных вариантов есть и в гардеробе ведущей «Ранку з Україною» Лилии Ребрик. Чтобы точно не ошибиться при выборе пальто, стоит отдавать предпочтение классическим цветам, например, бежевому.

«Обратите внимание на пальто не просто ниже колена, а такое, которое доходит почти до самых лодыжек. Сапоги к нему должны быть высокими и широкими. Чем выше – тем лучше и, главное – чтобы они не облегали ногу, а наоборот, были массивными», – рассказывает стилист Ольга Нагорная.

Первый образ с таким пальто – кэжуал лосины, но никак не спортивные. Если у вас размер от S до М, то лучше выбирать светлые оттенки. А вот обладательницам пышных форм Ольга советует носить лосины темных цветов.

К длинному пальто также идеально подходят платья. Поэтому следующий образ именно с ним.

«Если платье длинное, не нужно бояться. Оно может заканчиваться на одном уровне с пальто. И важно, чтобы оно было широким, а не облегающим», – предостерегает стилист и добавляет, что всевозможные пышные платья – с оборками или плиссе – идеально дополнят образ с длинным пальто.

С такой верхней одеждой можно одевать и джинсы или брюки. Но также лучше выбирать свободного фасона.

«Брюки или джинсы не должны облегать. Выбирайте широкие штаны с высокой посадкой, с акцентом на талии. Например, это может быть клеш от бедра – чем массивнее будет выглядеть образ, тем он будет стильнее», – отмечает в эфире канала «Украина» Нагорная.

Четвертый наряд поможет разбавить нестандартный воротник. К кожаным брюкам стилист подобрала элегантную блузу с контрастным воротничком. Прятать его не стоит, ведь сейчас в тренде ретро-воротнички, которые можно выправить поверх пальто. Такие блузки также могут иметь объемные банты или жабо, они тоже в моде в этом сезоне и гармонично дополнят образ с длинным пальто.

Напомним, ранее Мелания Трамп показала стройные ноги в узкой юбке "хищной" расцветки. Супруга президента США также выбрала стильное пальто.