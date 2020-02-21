Хиппи VS Бизнес-леди: 14 модных трендов весны 2020 от украинских дизайнеров

Модные тренды весны 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Украинские бренды играют с деловым стилем и пикантной прозрачностью

Весенние тренды 2020 подготовили как много пестрых новинок, так и заставляют переосмыслить стильное прошлое. Во время Украинской недели моды весна-лето 2020 отечественные дизайнеры определили модные тенденции следующего сезона. В категорию must have попали бермуды, удлиненные жакеты, пестрые рубашки и пикантные полупрозрачные вещи. На одном подиуме гармонично уживалась невинная монохромность белого и роковое настроение черной эко-кожи. Им вдогонку о своих правах заявляет пестрая палитра 70-х. Редакция LITE предлагает рассмотреть топ-14 трендов весны 2020 от украинских кутюрье.

№1 “Деловые” бермуды

Коллекция A.M.G. — SS-2020

Бермуды — однозначный must have весны-лета 2020. Практичные широкие шорты длины чуть выше колена долгое время ассоциировались исключительно с отдыхом где-нибудь в тропических странах. В новом модном сезоне украинские и зарубежные дизайнеры предлагают по-новому переосмыслить бермуды. И взглянуть на них как на ключевой элемент повседневного офисного аутфита. ELENA BURENINA, A.M.G., KATERINA RUTMAN, DARJA DONEZZ и ряд других украинских брендов представили стильные деловые комбинации — бермуды + удлиненный жакет. Дополните такой образ бра-топом или атласной рубашкой, а также элегантными босоножками на шпильке — современная бизнес-леди готова к переговорам. И никакая жара не испортит ваши планы.

DARJA DONEZZ, ELENA BURENINA, KATERINA KVIT, KATERINA RUTMAN, LAKE studio, POUSTOVIT, SANNA ONE, VOROZHBYT-ZEMSKOVA

Более расслабленные повседневные образы продемонстрировали VOROZHBYT-ZEMSKOVA, SANNA ONE, KATERINA KVIT, POUSTOVIT. Дизайнеры играют с фактурами, длиной и цветовой гаммой. Эко-кожа — для роковых красоток, яркое буйство красок — для прогулки на природе. Бермуды доказали свою универсальность во время Украинской недели моды весна-лето 2020.

№2 Рубаха-парень

JULIYA KROS — SS-2020

Рубашкам дизайнеры UFW SS-20 уделили особенное внимание. И если бермуды в 2020 из категории “отдых” переходят в категорию “офис”, то с рубашками всё наоборот. Классический элемент делового образа высвобождается из “деловых” рамок. Этой весной и летом модницам позарез нужно присмотреть яркие, нестандартные по крою и фактуре рубашки, сочетая их буквально с чем угодно — микро-шортами, юбками в пол и даже с платьями. Чем более оригинальной будет ваша рубашка, тем лучше.

SANNA ONE, ELENA BURENINA, A.M.G., ARTEMKLIMCHUK, ARUTIUNOVA, DZHUS, FROLOV, LAKE studio, LALLIER, THEO

Бренды SANNA ONE, JULIYA KROS, FROLOV максимально удлиняют рубашки, делая их самостоятельным элементом образа. Если вы смелая девушка, можете носить такую рубашку без ничего — в качестве платья. THEO, LAKE studio, A.M.G. возвращают в моду летний вариант рубашки с коротким рукавом или рукавом три четверти.

SHAI SHALOM

SHAI SHALOM комбинирует кожаные рубашки с атласными юбками. Такое сочетания “тяжелого” верха с воздушным низом смотрится необычно. Однако к нему точно стоит присмотреться.

№3 Максимальная прозрачность

В весенне-летних коллекциях украинских дизайнеров наблюдается просто-таки “мания прозрачности”. На подиуме модели демонстрировали формы в нарядах из тюли, шифона, нежного батиста. Некоторые дизайнеры предпочитают и вовсе выводить моделей без белья. Другие же ограничивались пикантной полупрозрачностью на грани дерзости и скромности.

FROLOV, DARJA DONEZZ, ELENA BURENINA, ARUTIUNOVA, DAFNA MAY, KRISTINA LAPTSO, IRYNA DIL, LAKE studio, Litkovskaya, NN SEREDA

Полупрозрачные текстуры отлично смотрятся не только в вечерних или пляжных нарядах. DARJA DONEZZ, LENA BURENINA, GUDU, ARUTIUNOVA гармонично разбавили деловые аутфити прозрачными элементами — пикантные гольфы, вставки на блузах, рубашках и платьях-туниках. Одно очевидно точно — к новому летнему сезоне следует подготовиться. Так что записываемся в спортзал! Чтобы полупрозрачные выходы не оказались провальными.

№4 Благородный атлас

SHAI SHALOM

Струящийся, как волны по телу, атлас — еще один безоговорочный тренд весны-лета 2020. В особенном почете — атласные total look. Брючный атласный костюм, такая же блестящая рубашка будут смотреться однозначно ярко. Зато вы не останетесь незамеченной в толпе. Выбирайте атласный костюм черного и синего цвета для деловой встречи, белый — для вечеринки, а в воздушном атласном платье можно отправиться на свидание с любимым. Вариаций масса.

LALLIER, LAKE studio, NN SEREDA, VOROZHBYT-ZEMSKOVA, SANNA ONE, Litkovskaya, GASANOVA, POUSTOVIT

Судя по новым коллекциям украинских дизайнеров. предпочтение в этом теплом сезоне следует отдать пестрым насыщенным оттенкам: сиреневый, розовый, кислотно салатовый и желтый, и конечно же, универсальный белый.

A.M.G. и DARJA DONEZZ

Обратите внимание, как интересно играют с атласом бренды A.M.G. и DARJA DONEZZ. Блеск ткани приглушается простым костюмом их котона или же прозрачной вуалью. Получается более “офисный” вариант.

№5 Блеск металла

LAKE studio

Вещи с металлическим отливом вновь актуальны. Тренд 80-90-х на ослепительный блеск покорил подиум Ukrainian Fashion Week. Только этой весной и летом украинские дизайнеры советует не ограничиваться какой-то мелкой и едва заметной деталью, а облачаться в “металл” с ног до головы. В особенно почете не только верхняя одежда, но также макси-платья.

ARTEMKLIMCHUK, FINCH, IRYNA DIL, Litkovskaya, SEREDA, KRISTINA LAPTSO

При этом украинские бренды дополнили свои коллекции не только золотой и серебряной классикой. Модели демонстрировали пестрые наряды с синим, зеленым, сиреневым металлическим отливом.

№6 Многоярусный образ

GUDU

Весна и лето — это всегда сезон рюшей, складок и оборок, которые никогда не выходят из моды. Как в принципе и флористический принт. Такой романтичный декор заслуженно считается “модной классикой”. И все же от сезона к сезону дизайнеры стараются хоть как-то по-новому обыграть fashion-каноны, задавая более выразительный тренд.

DAFNA MAY, GUDU, IRYNA DIL, KATERYNA GEYDA, CHUPRINA, ARUTIUNOVA, DARJA DONEZZ, MALVA FLOREA

Весной и летом однозначно следует обратить внимание на многоярусные объемные складки на платьях. Дизайнеры играют с объемами, расширяя наряды к низу. Или же наоборот с помощью романтичного декора подчеркивают стройность фигуры. Только обратите внимание, что обладательницам пышных форм не следует чрезмерно увлекаться широкими складками. А иначе можно добавить объем там, где он точно не нужен.

И да, изысканное плиссе уже несколько сезонов не теряет актуальности. Так что еще не поздно присмотреть плиссированную юбку на весну 2020.

№7 Спорт-шик

KATERINA KVIT, ZHARKO, KATERINA KVIT, SEREDA, KRISTINA LAPTSO, IRYNA DIL, SANNA ONE, KIR-KHARTLEY

Любительницы более дерзких и практичных образов могут вздохнуть с облегчением. Предстоящий теплый сезон готовится к “спортивному буму” с налетом гламура. Спортивные брюки, брат-топ, бомбер и босоножки на тонкой шпильке — универсальный образ готов. Подобный стиль однозначно подойдет только смелым и уверенным в себе красоткам. Зато вариаций на тему создания новых аутфитов — десятки. Если вы еще не уверены в своих силах, рассмотрите несколько образов в стиле спорт-шик от украинских кутюрье.

№8 Бра-топ

GASANOVA

ELENA BURENINA

A.M.G.

Бра-топ — не новинка для модниц. В прошлом теплом сезоне этот откровенный элемент гардероба уже будоражил фантазии прохожих. Как зарубежные, так и украинские дизайнеры не спешат отказываться от этого пикантного элемента. И если французские и итальянские кутюрье обильно украсили бра-топы тропическими мотивами, тем самым автоматически отведя их в категорию “на пляж”. То на украинском подиуме бра-топам явно пророчат “деловое будущее”. Украинские дизайнеры настоятельно советует присмотреться к этому элементу для создания эффектного офисного лука на весну-лето. Бермуды, удлиненный блейзер, босоножки и брат-топ — идеальное сочетание нового сезона.

№9 С чистого листа

KIR-KHARTLEY

Белый цвет — явный фаворит весенне-летнего сезона. Среди пестрого многообразия образов, блеска металла и пайеток выплывали модели, облаченные в total white. Словно кутюрье всего мира решили вернуться к первоистокам, начать все заново.

KO BY KOLOTIY, JULIYA KROS, KATERYNA GEYDA, LAKE studio, POUSTOVIT, DZHUS, ELENA BURENINA, KATERINA RUTMAN, PRZHONSKAYA, THEO

Белоснежные платья, костюмы, юбки и куртки… Чтобы образы не казались уж очень скучными, украинские бренды обращаются к оригинальности кроя, необычным вставкам и игре фактур. И в этом однозначно проявляется мастерство наших дизайнеров. Все же не так просто расставить “яркие” акценты в монохромном образе. Максимум, к которому прибегают бренды, — тиснение и кружево. В остальном — никаких принтов или ярких вставок. Ну что же, вызов принят! Этой весной каждая уважающая себя модница просто обязана проверить свое чувство стиля с помощью коварного total white.

№10 Диско vs Хиппи-стиль

DAFNA MAY

VOROZHBYT-ZEMSKOVA

Рядом с белой монохромностью и отливом металлика нашел свое место повальный тренд весенне-летнего модного сезона — стиль 70-х. Он встречается реже в коллекциях украинских дизайнеров. Но обратить внимание на него точно стоит.

A.M.G. предлагают классический силуэт 70-х — брючный костюм из яркой эко-кожи, пестрая рубашка с острым воротником, массивные украшения и туфли на устойчивом каблуке. А вот SHAI SHALOM и VOROZHBYT-ZEMSKOVA прибегают к эстетике стиля хиппи. Банданы, брюки-клеш, экстра-мини, пестрые краски и гипнотические принты.

A.M.G., POUSTOVIT, Litkovskaya, SHAI SHALOM, VOROZHBYT-ZEMSKOVA

POUSTOVIT активно применяет платья-накидки, связанные крючком, с длинной бахромой. Еще одна ярка отсылка к стилю хиппи.

Одно ясно совершенно точно, “борьба” белого и кислотно-яркого в новом сезоне обещает быть занятной и совершенно непредсказуемой.

№11 Перья

DAFNA MAY, GUDU, KIR-KHARTLEY, LAKE studio, NADYA DZYAK

На Неделе Высокой моды в Париже (20-23 января) перья заняли свое заслуженное место в трендах предстоящего теплого сезона. Украинская неделя моды не спешит активно “оперяться”. И все же некоторые отечественные дизайнеры обратили внимание на нежную фактуру разноцветных перьев. DAFNA MAY и GUDU проявили большую смелость, щедро украсив перьями платья. KIR KHARTLEY, LAKE studio, NADYA DZYAK лишь слегка прибегают к оперению в своих новых коллекциях.

№12 Брутальная кожа

KATERINA KVIT

“Кожаным трендом” уже никого не удивишь. Образы из эко-кожи и с принтом анималье стали визитной карточкой 2019 года. И настолько активно мелькали на подиумах, красных дорожках и различных съемках, что уже успели приесться. Однако не спешите прятать вещи из эко-кожи в дальние уголки шкафа. Тренд был настолько активным, что дизайнеры со всего мира не в силах от него отказаться. На подиумах Парижа, Милана и Нью-Йорка кутюрье предложили так называемую “весеннюю кожу”, то есть изделия из пестрых оттенков фиолетового, сиреневого, розового и т.д.

FINCH, Litkovskaya, SANNA ONE, ZHARKO, THEO, BENDUS

Украинские же кутюрье отдали предпочтение “роковым мотивам”. На подиуме преобладала эко-кожа черного и коричневого цвета. Настроение моделей соответствующее — приталенные мини-платья, облегающие юбки с разрезами, байкерские брюки. Весна обещает быть экстремальной.

№13 Тренч

A.M.G.

KATERINA KVIT

Классика верхней одежды вновь вернулась на подиумы. Длинный плащ с погонами и массивным воротником преобладал в весенних коллекциях украинских брендов. Обратите внимание, что на этот раз предпочтение лучше отдать максимально оригинальному и необычному крою. Приветствуются тренчи с каким-нибудь пестрым принтом на карманах или необычной вставкой другого цвета.

№14 Удлиненный блейзер

KATERINA KVIT

FROLOV

Litkovskaya

Мы подобрались к однозначному одному из самых ключевых трендов весны 2020. Удлиненный блейзер с легким оверсайз — must have весеннего гардероба в этом году.

Вы можете отдать предпочтение классическому сочетанию с брюками. Или же вместо брюк надеть не менее трендовые бермуды. Но самым смелым следует носить блейзер… без ничего! В качестве оригинального “платья”. Разбавьте такой образ пестрой рубашкой, наденьте облегающие шорты в бельевом стиле (чтобы не попасть в модный конфуз) — и сразу же на тусовку. В таком образе вы точно будете звездой вечера.