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Отказ от бровей и золото в глазах: топ-5 мейкап-трендов от визажистов Ukrainian Fashion Week FW 20-21

Lite » Мода 07.02.2020 - 17:21
Отказ от бровей и золото в глазах: топ-5 мейкап-трендов от визажистов Ukrainian Fashion Week FW 20-21
Показ KAMI KAMI (коллаж: РБК-Украина)
Татьяна Турликьян
Руководитель проекта LITE

Визажисты UFW делают ставку на яркие краски и максимальную оригинальность

Украинская Неделя моды сезона осень-зима 2020/2021 ярко прошла с 1 по 5 февраля в стенах Мыстецкого Арсенала. Своими модными “выводами” поделились десятки украинских дизайнеров, определив ведущие тенденции следующего сезона. Напомним, что в этом году Ukrainian Fashion Week делает ставку на осознанном потреблении и заботе окружающей среды. Во время прошедшей модной недели украинские бренды выделились не только стильными новинками, но и оригинальными экспериментами в макияже. Редакция LITE предлагает взглянуть на топ-5 ведущих мейкап-трендов от визажистов UFW.

Больше красок — алые тени снова в тренде

Отказ от бровей и золото в глазах: топ-5 мейкап-трендов от визажистов Ukrainian Fashion Week FW 20-21

Показ JULIYA KROS

Макияж в духе 80-х стал визитной карточкой красной дорожки премии Золотой глобус-2019 (6 января). Голливудские кинодивы демонстрировали смелый мейкап с акцентом на глаза. Рассмотреть можно было все оттенки радуги: от синего и зеленого до яркого красного. И вот, визажисты прошедшей Украинской недели моды осень-зима 2020/21 вновь возвращают смелый тренд.

Если бренд Ksenia Schnaider делает ставку на более нежный, даже едва заметный розовый оттенок, то JULIYA KROS “с головой окунается” в алый закат. Насыщенные красные тени, словно рукой художника, наносятся небрежной жирной полоской.

Показ JULIYA KROS

С алым макияжем в духе 80-х также играет ARUTIUNOVA. Красные тени крупными “пятнами” расползаются по вискам. В качестве базы служит насыщенный желтый, нанесенный как на верхнее, так и на нижнее веко. Никаких стрелок и совсем немного туши — достаточно акцентов в виде разноцветных красок.

Еще одну красочную историю показывают визажисты DARJA DONEZZ — яркие сиреневые тени, нанесенные на все верхнее веко. В сочетании с жирными стрелками смотрится очень выразительно.

Отказ от бровей и золото в глазах: топ-5 мейкап-трендов от визажистов Ukrainian Fashion Week FW 20-21

Показ ARUTIUNOVA

Отказ от бровей и золото в глазах: топ-5 мейкап-трендов от визажистов Ukrainian Fashion Week FW 20-21

DARJA DONEZZ

Обратите внимание, что визажисты Украинской недели моды отказываются от других пестрых элементов в подобном варианте макияжа. Все внимание перенесено исключительно на глаза. В остальном мейкап сделан максимально естественным. На губах можно заменить лишь прозрачный блеск. Даже румянец смущенно пасует на фоне алых или желтых теней.

ARUTIUNOVA, DARJA DONEZZ, KSENIASCHNAIDER

Золотой глиттер

Отдельного внимания заслуживают яркие полоски теней из золотого глиттера. С таким акцентом вы точно останетесь звездой вечеринки. Словно сусальное золото, золотые блестки покрывают все верхнее веко и его неподвижную часть в вариации бренда MALVA FLOREA. В остальном макияж сделан максимально аскетичным. На порцеляновом лице не нашлось больше места для ярких красок в виде румян или губной помады — только золото.

Отказ от бровей и золото в глазах: топ-5 мейкап-трендов от визажистов Ukrainian Fashion Week FW 20-21

MALVA FLOREA

Менее броский, но все равно выразительный вариант с использование золотого глиттера предлагают визажисты LAKE STUDIO и IRYNA DIL. Если LAKE STUDIO оставляет небрежные оттиски на верхнем или нижнем веке, то IRYNA DIL использует более вечерний вариант — жирные острые стрелки, аккуратная полоска блестящих теней.

LAKE STUDIO и IRYNA DIL

Выразительные ресницы

“Хлопай ресницами и взлетай” — фраза, которая отлично описывает мейкап-настроение показа BENDUS. Стилисты бренда вдохновлялись эстетикой 1970-х. Модели выходили на подиум в высоких прическах с гладкими локонами. Не забыли визажисты и о ключевой особенности макияжа того периода — густых и выразительных ресницах, немного слипшихся, как “паучьи лапки”. Скрупулезно прокрашивается как верхняя, так и нижняя линия ресниц.

Отказ от бровей и золото в глазах: топ-5 мейкап-трендов от визажистов Ukrainian Fashion Week FW 20-21

Отказ от бровей и золото в глазах: топ-5 мейкап-трендов от визажистов Ukrainian Fashion Week FW 20-21

BENDUS

А чтобы глаза визуально казались еще более кукольными, подведите нижнее веко белым карандашом. А вот от жирных стрелок, пожалуй, лучше отказаться.

Взгляд кошки

Отказ от бровей и золото в глазах: топ-5 мейкап-трендов от визажистов Ukrainian Fashion Week FW 20-21

MOTRYA

Отказ от бровей и золото в глазах: топ-5 мейкап-трендов от визажистов Ukrainian Fashion Week FW 20-21

DARJA DONEZZ

Узорные стрелки вошли в мейкап-тренды в конце 2019-го. И теперь продолжают завоевывать внимание модниц. Бренд MOTRYA выводил на подиум моделей с максимально естественным макияжем, чтобы ничто не отвлекало внимание от стильной геометрии на глазах.

Похожий прием также используют визажисты DARJA DONEZZ, играя с толщиной и длиной стрелок.

Классический смоки айс и красная помада

LALLIER, SANNA ONE, IRYNA DIL, CHUPRINA

Смоки айс уже стал классикой вечернего макияжа. И главное, проверенной классикой!

Во время показа SANNA ONE, LALLIER, IRYNA DIL, CHUPRINA визажисты Украинской недели моды в разных вариациях представляли взгляд леди-вамп — от более сдержанного до вызывающе смелого. К смоки прилагается и его постоянный “друг” — красная помада. Куда же без конфетных губок?!

Отказ от бровей и золото в глазах: топ-5 мейкап-трендов от визажистов Ukrainian Fashion Week FW 20-21

GASANOVA

Онако наиболее оригинальный вариант представил бренд GASANOVA (дизайнер Эльвира Гасанова). Во время необычного театрального fashion-шоу модели “плыли” по подиуму в атласных платьях и классических костюмах. Магнетический взгляд подчеркивал необычный театральных макияж — густые черные тени и подводка. Еще большей выразительности визажисты добились “исключив” брови. Так, линия бровей была полностью стерта белой тональной основой.

Фото в материале: fashionweek.ua

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