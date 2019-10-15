Стилист назвала 10 вещей, с которыми давно пора распрощаться

В принципе, практически любую вещь можно обыграть так, что это будет выглядеть современно. Но есть и такие вещи, которые очень сложно сочетать актуальным способом, если у вас нет должной подготовки, насмотренности и практики сочетания вещей. Стилист-имиджмейкер Вика Барва, которая ранее назвала важные мелочи, которые "убивают" ваш стиль, перечислила на своей странице в Instagram устаревшие и неактуальные предметы гардероба.

По ее мнению, от этих вещей давно пора избавиться.

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1. Вязаные сапоги. Давно я их уже не встречала на улицах города и вот буквально вчера, прямо в центре столицы увидела их на молодой особе и как будто машина времени перенесла меня лет на 10 назад.



Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)⠀

2. Болеро. Я практически каждый день разбираю гардеробы, и я по-прежнему встречаю эти недокардиганы там. Почему вам сложно с ними расстаться? Ведь они даже особо не греют!!!



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Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

3. Куртки в обтяжку. Единственный случай, когда я советую носить такую куртку – под пальто, жилет в качестве утеплителя. И если с тонкими пуховыми куртками можно еще поиграть, то с компактным пуховиком, который сидит очень в облипку, особо не поиграешь. Помните, что верхняя одежда должна быть современной, ведь по сути она является доминирующей в образе и тут уже не спасут модная обувь и сумка.



Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)⠀

4. Балетки с круглым носиком, особенно часто встречаю с бантиками, и такая обувь продаётся сегодня. Как говорят: спрос рождает предложение.



Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)⠀

5. Кроссовки на танкетке. Стоит объяснять?



Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)⠀

6. Меховые жилетки-гусеницы. Чаще всего уродуют фигуру.

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Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

7. Джинсы, шорты и юбки с очень низкой посадкой. Очень низкая посадка – это когда молния максимум 3-4 см.



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Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

8. Туфли в сочетании шпилька + платформа в подносочной части. Отдайте лучше предпочтение классическим лодочкам – они никогда не выходят из моды.



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Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

9. Ожерелье. Конечно они бывают в разной стилистике, из разных материалов. Но сейчас я говорю именно о таких – россыпь цветов из пластмассы или керамики, или даже натурального камня.

10. Блестящие колготки, особенно для фотосессии. В жизни отдайте предпочтение матовым вариантам, а на фотосессию идем без, мажем ноги автозагаром или жидкими колготками.



Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)⠀

"И еще раз: все мои посты носят рекомендательный характер, и уверена, что найдутся те, кто носит и будет носить эти вещи, главное здесь - нравиться себе", - отметила стилист.

Напомним, стилист Stacymills дала советы, как правильно носить натуральную и экокожу.