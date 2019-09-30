Как носить натуральную и экокожу: лайфхаки стилиста

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт посоветовала, что стоит выбрать из кожаной одежды

Что может быть сексуальнее, чем кожаные брюки или юбка? Однако при выборе такой одежды есть некоторые нюансы. На что следует обратить внимание и каким предметам гардероба из кожи отдать предпочтение, рассказала стилист Stacymills на своей странице в Instagram. К слову, ранее она сообщала, что может испортить весь образ.

⠀

Мода на кожаную одежду - прекрасный тренд, который стал еще более доступным, ведь появилась, наконец, качественная кожа молодого дермантина, теперь это не убогая жесткая клеенка, которая потрескается после второй носки. Нынче экокожу делают настолько хорошо, что порой непрофессионалу даже трудно отличить от натуральной.

⠀

Итак, на что смотрим в магазинах, а что оставляем? Сейчас из кожи есть любые изделия и все они очень модные, отметила эксперт.

⠀

1. Кожаная юбка.

Длина миди. Возможно мини, но она не должна вас облеплять. Чуть свободнее крой. Советую сочетать мини с плоским ходом.



⠀

Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

2. Кожаные шорты

Вот прямо очень круто! Носим с ботфортами на плоском ходу или грубыми ботинками.

⠀

Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

3. Кожаные брюки.

Не лосины, умоляю. Они должны быть свободного кроя.



⠀

Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

4. Кожаная рубашка.

Да, такие тоже есть - тонюсенькая кожа, носим как любую другую рубашку, многослойно или саму по себе.



⠀

Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

5. Комбинезон.

Тоже очень модно. Не имеет смысла вкладываться в натуральный вариант, на мой взгляд. Не думаю, что кожаные комбинезоны с нами надолго.



⠀

Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

6. Платье.

Все мужчины сейчас хором: "Ну наконец-то!" Опять же, не обтягивайтесь.

Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

А вот так НЕ надо носить кожу:



Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)⠀

Напомним, стилист поделилась пошаговым руководством, как выбрать хороший пуховик.