Стиліст назвала 10 речей, з якими давно пора розпрощатися

В принципі, практично будь-яку річ можна обіграти так, що це буде виглядати сучасно. Але є й такі речі, які дуже складно поєднувати актуальним способом, якщо у вас немає належної підготовки, надивленості і практики поєднання речей. Стиліст-іміджмейкер Віка Барва, яка раніше назвала важливі дрібниці, які "вбивають" ваш стиль, перерахувала на своїй сторінці в Instagram застарілі і неактуальні предмети гардероба.

На її думку, від цих речей давно пора позбутися.

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1. В'язані чоботи. Давно я їх вже не зустрічала на вулицях міста і ось буквально вчора, прямо в центрі столиці побачила їх на молодий особі і ніби машина часу перенесла мене років на 10 назад.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀

2. Болеро. Я практично щодня розбираю гардероби, і я досі зустрічаю ці недокардигани там. Чому вам важко з ними розлучитися? Адже вони навіть особливо не гріють!!!



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Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

3. Куртки в обтяжку. Єдиний випадок, коли я раджу носити таку куртку – під пальто, жилет в якості утеплювача. І якщо з тонкими пуховими куртками можна ще пограти, то з компактним пуховиком, який сидить дуже в облипку, особливо не пограєш. Пам'ятайте, що верхній одяг повинна бути сучасною, адже по суті вона є домінуючою в образі і тут вже не врятують модне взуття та сумка.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀

4. Балетки з круглим носиком, особливо часто зустрічаю з бантиками, і таке взуття продається сьогодні. Як кажуть: попит народжує пропозицію.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀

5. Кросівки на танкетці. Варто пояснювати?



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀

6. Хутряні жилети-гусениці. Найчастіше спотворюють фігуру.

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Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

7. Джинси, шорти і спідниці з дуже низькою посадкою. Дуже низька посадка – це коли блискавка максимум 3-4 см.



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Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

8. Туфлі в поєднанні шпилька + платформа в подносочній частині. Віддайте краще перевагу класичним лодочкам – вони ніколи не виходять з моди.



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Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)

9. Намисто. Звичайно, вони бувають в різній стилістиці, з різних матеріалів. Але зараз я говорю саме про такі – розсип квітів з пластмаси чи кераміки, або навіть натурального каменю.

10. Блискучі колготки, особливо для фотосесії. У житті віддайте перевагу матовим варіантами, а на фотосесію йдемо без, мажемо ноги автозагаром або рідкими колготками.



Ілюстративне фото (instagram.com/vika.barva)⠀

"І ще раз: всі мої пости носять рекомендаційний характер, і впевнена, що знайдуться ті, хто носить і буде носити ці речі, головне тут - подобатися собі", - зазначила стиліст.

Нагадаємо, стиліст Stacymills дала поради, як правильно носити натуральну і екошкіру.