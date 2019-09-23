Как выбрать пуховик: пошаговое руководство от стилиста

Иллюстративное фото (pexels.com)

Зима близко - а значит, пора задуматься о теплых обновках

Весьма прохладная погода не дает забыть о том, что уже довольно скоро наступят зимние морозы. А значит, самое время задуматься о своем гардеробе и присмотреть себе теплый и модный пуховик. Стилист Stacymills, которая ранее рассказала, что может испортить весь образ, поделилась на своей странице в Instagram пошаговым руководством по выбору пуховой куртки или пальто.

Критерии при выборе пуховика:

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1. В пуховике будет тепло, если между вами и пуховиком есть воздух. Поэтому варианты, которые обтянули вас и вы выглядите как гусеница, не подходят.

Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

2. Как бы я не любила Юникло, их варианты тоненьких пуховиков с узкой простежкой уже подустали. Если у вас такой уже есть, то продолжайте носить, особенно под пальто или дождевик, а вот новый покупать такой не стоит. У них есть куда лучше вариант - более объемная простежка, длина до бедра и до колена.

Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

3. Ваш пуховик должен быть длиной до паховой зоны, либо уже до колена или ниже, объемный, в идеале с капюшоном, никакого меха Вы можете его назвать ПУХАН, а если просится слово "пуховичок", то проходим мимо. Контрольный вопрос - он похож на одеяло? Да? Берем!

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Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Роллс Ройс среди пуховиков, несомненно, Moncler - цены запредельные, дизайны огонь, они задают моду на пуховики. Среди остальных брендов тоже есть очень качественные. Главное форма.

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Если вы живете в регионе с холодной зимой и вам объективно пофиг на дизайн в -28 градусов, для вас есть бренд Canada Goose, там в Канаде тоже холодно. Они умеют делать тепло.

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