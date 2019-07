Совершенна: полуобнаженная Ирина Шейк блистает в новой съемке

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-летняя модель представила новую работу

Ирина Шейк, которая постоянно на слуху из-за разгоревшегося скандала с Брэдли Купером и Леди Гагой, так и не прокомментировала ситуацию. Зато рабочими проектами продолжает делиться с удовольствием. Девушка уже давно сотрудничает с французским брендом The Kooples. Специально для марки Ирина даже разработала линию сумок Irina by The Kooples. И несколько часов Шейк показала новые модели из своей коллекции. Небольшого размера, достаточно объемные, яркой расцветки, они прекрасно дополнят любой летний образ. К примеру, Ирина решила сделать свой максимально откровенным.

Ирина в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/irinashayk)

Знаменитая модель позирует в нижнем белье, с обнаженными плечами и руками, прикрытая только уже упомянутыми сумочками. Из-за ракурса создается впечатление, что она и вовсе обнаженная. Дополняет образ красотки яркий макияж с выразительными глазами, чувственными губами и сияющей кожей, а также красный маникюр. Волосы модели убраны в гладкую укладку, а из аксессуаров на ней только золотая цепочка. Разумеется, поклонники Ирины, которые всегда рады ее поддержать, тут же засыпали красотку комплиментами.

Ирина Шейк давно сотрудничает с брендом (фото: instagram.com/thekooples)

К слову, чем больше Ирина умалчивает о своей личной жизни, тем больше сплетен вокруг нее возникает. К примеру, на днях сеть всколыхнула новость, что ее новая любовь – экс-супруг Дженнифер Энистон Джастин Теру. По утверждениям инсайдеров, пара пересеклась в ресторане и обменялась номерами телефонов. С тех пор Ирина якобы не раз была замечена в компании актера. По словам тех же приближенных к модели лиц, девушка давно не испытывала таких чувств и между ними пробежала настоящая "искра". Но она не готова пока что с головой окунуться в новый роман, пока не разобралась в своих чувствах ко всему произошедшему.

Ирине приписывают новый роман (фото: instagram.com/thekooples)

Напомним, американский актер состоял в отношениях с Энистон с 2011-го года, а в августе 2015-го поженились. Тем не менее, брак просуществовал недолго: в феврале 2018-го пара объявила о расставании. Интересно, что звездам удалось остаться друзьями. На днях пара временно воссоединилась, чтобы оплакать домашнего любимца – пса по кличке Долли.

Джастин и Дженнифер проводили своего друга (фото: instagram.com/justintheroux)

29 июля Джастин опубликовал серию фото с погребальной церемонии, где также видно руки Дженнифер. Пост он сопроводил пост эмоциональной подписью: "Сегодня вечером, на закате, после героической борьбы... Наш самый верный член семьи и защитник, Долли А. сложила меч и щит. Она была окружена всей ее семьей. «Тот, кто никогда не дезертирует, тот, кто никогда не оказывается неблагодарным... Это собака – верная и верная даже в смерти».