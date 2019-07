Досконала: напівоголена Ірина Шейк блищить в новій зйомці

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-річна модель представила нову роботу

Ірина Шейк, яка постійно на слуху через скандал з Бредлі Купером і Леді Гагою, так і не прокоментувала ситуацію. Зате робочими проектами продовжує ділитися з задоволенням. Дівчина вже давно співпрацює з французьким брендом The Kooples. Спеціально для марки Ірина навіть розробила лінію сумок Irina by The Kooples. І кілька годин Шейк показала нові моделі зі своєї колекції. Невеликого розміру, досить об'ємні, яскравого забарвлення, вони прекрасно доповнять будь-літній образ. Приміром, Ірина вирішила зробити свій максимально відвертим.

Ірина в новій рекламній кампанії (фото: instagram.com/irinashayk)

Знаменита модель позує в нижній білизні, з оголеними плечима та руками, прикрита тільки вже згаданими сумочками. Через ракурс створюється враження, що вона і зовсім оголена. Доповнює образ красуні яскравий макіяж з виразними очима, чуттєвими губами і сяючою шкірою, а також червоний манікюр. Волосся моделі прибране в гладку зачіску, а з аксесуарів на ній тільки золотий ланцюжок. Зрозуміло, шанувальники Ірини, які завжди раді її підтримати, тут же засипали красуню компліментами.

Ірина Шейк давно співпрацює з брендом (фото: instagram.com/thekooples)

До речі, чим більше Ірина замовчує про своє особисте життя, тим більше пліток навколо неї виникає. Приміром, днями мережу сколихнула новина, що її нова любов – екс-чоловік Дженніфер Еністон Джастін Теру. За словами інсайдерів, пара зустрілася в ресторані і обмінялася номерами телефонів. З тих пір Ірина нібито не раз була помічена в компанії актора. За словами тих же наближених до моделі осіб, дівчина давно не відчувала таких почуттів і між ними пробігла справжня "іскра". Але вона не готова поки що з головою зануритися в новий роман, поки не розібралася в своїх почуттях до всього того, що сталося.

Ірині приписують новий роман (фото: instagram.com/thekooples)

Нагадаємо, американський актор перебував у відносинах з Еністон з 2011-го року, а в серпні 2015-го одружилися. Тим не менш, шлюб проіснував недовго: у лютому 2018-го пара оголосила про розставання. Цікаво, що зіркам вдалося залишитися друзями. Днями пара тимчасово возз'єдналася, щоб оплакати домашнього улюбленця – пса на прізвисько Доллі.

Джастін і Дженіфер проводили свого друга (фото: instagram.com/justintheroux)

29 липня Джастін опублікував серію фото з похоронної церемонії, де також видно руки Дженніфер. Пост він супроводив пост емоційним підписом: "Сьогодні ввечері, на заході сонця, після героїчної боротьби... Наш найвірниший член сім'ї і захисник, Доллі А. склала меч і щит. Вона була оточена усією її родиною. «Той, хто ніколи не дезертирує, той, хто ніколи не виявляється невдячним... Це собака – вірна і правильна навіть у смерті».