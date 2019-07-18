В чем сила, сестра? Ирина Шейк снялась для глянца с Адриной Лимой и поблагодарила за поддержку

Адриана Лима и Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Девушки снялась в символическом номере известного глянца

Ирина Шейк вместо ответа на вопросы о личной жизни решила забросать поклонников рабочими проектами. В этот раз 33-летняя красавица приняла участие в съемках для испанского Vogue. На обложке она предстала в паре с еще одной супермоделью – 38-летней бразильянкой Адрианой Лимой. Обе девушки предстали в образе роковых красоток. Ярко-красные губы, золотистые smoky, гладкие укладки и черные наряды. Роскошная и стильная обложка украшает особенный номер, посвященный лучшим деятелям фешн-индустрии.

Новая обложка Ирины и Адрианы (фото: instagram.com/irinashayk)

Судя по подписи в микроблоге Ирины, для нее она символизировала также поддержку. Кадр она подписала: "Когда женщины собираются вместе и расширяют возможности друг друга... случается волшебство… Сестринство и синергия на обложке Vogue Spain с моей сестрой Адрианой Лимой. Спасибо вам, мои замечательные друзья!". К слову, Ирина и Адриана действительно похожи, как сестры, и уже не раз украшали вместе обложки глянцевых журналов.

Девушки дружат и часто участвуют в совместных проектах (фото: instagram.com/irinashayk)

Позже Ирина добавила еще одну обложку – на ней она красуется одна. Девушка примерила откровенный наряд: чорное белье и колготки в горох. "Сядь, расслабься и смотри", – написал девушка под ней.

Ирина на оболожке Vogue Spain (фото: instagram.com/irinashayk)

На странице журнала в Instagram новую обложку обозначили не менее эмоционально: "Ирина и Адриана, Адриана и Ирина. Две могущественные женщины. Две модели в постоянном обновлении, которые возглавляют нашу новую обложку, сфотографированы Luigi & Iango. В черных нарядах, они символизируют амазонок семидесятых и восьмидесятых. И вместе они представляют номер, посвященный громким именам индустрии и окружения, в котором встречаются прошлое, настоящее и будущее. Наш летний коктейль готов, и он очень бодрящий".

По поводу личной жизни Ирина комментариев не дает (фото: instagram.com/irinashayk)

К слову, в одном из недавних интервью Ирина также сделал упор на силе женщины. Она рассказала, что выросла в окружении женщин, которые смогли всего добиться сами. Что ж, видимо, потому она так ни разу и не высказалась о своем романе с экс-возлюбленным. Впрочем, это никак не влияет на желание поклонниц выразить свое отношение к происходящему. Каждый пост Ирины они засыпают пожеланиями и комплиментами, а также словами поддержки. Впрочем, сама Шейк в том же интервью рассказала, что никогда не читает комментарии в своем Instagram. Более того – страется проводить как можно меньше времени в соцсетях.