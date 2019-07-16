Вместо ответа хейтерам – шампанское: Леди Гага отмечает очередной триумф

Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Певица объявила о запуске первой косметической линии

Леди Гага в последнее время на слуху. И дело не только в предполагаемом романе с актером и экс-возлюбленным Ирины Шейк – Брэдли Купером. Так, по сообщениям инсайдеров, на днях знаменитая певица переехала в особняк актера и даже затеяла там ремонт. К слову, в сети поднялся настоящий флешмоб в поддержку Ирины Шейк. Несмотря на то что официальных комментариев ни Гага, ни Купер не давали, поклонники Шейк забросали певицу нелестными комментариями и даже угрозами, назвав ее разлучницей.

Брэдли Купер и Леди Гага на съемках и церемонии "Оксар" (фото: instagram.com/ladygaga)

Тем временем сама Леди, карьера которой после успеха фильма "Звезда родилась" резко пошла в гору, празднует очередной триумф. Первая коллекция ее бьюти-бренда Haus Laboratories скоро поступит в продажу. Девушка запостила короткое видео, где показала фрагмент создания своего макияжа, и написала: "Предварительный заказ @hauslabs начинается. И смотрите меня на @Amazon. Сегодня в 15:00 по тихоокеанскому времени и в 18:00 по восточному времени, я покажу вам все наши продукты!".

Эпатажная стала причиной настоящего скандала в сети (фото: instagram.com/ladygaga)

Позже она добавила еще и выразительное фото. Певица позирует с тем же ярким макияжем и патчами под глазами, волосы уложены в гладкую высокую прическу. Одета Леди Гага в привычной для себя манере: белый топ, расписанный забавными фразами типа "rock star", сверху – черное пальто, покрытое длинными перьями, завершают образ колготки сеточкой и юбка с карманами для профессиональный макияжных кистей. В руках звезда держит бокал шампанского. "К запуску #HAUSLABORATORIES. Приветствия к прекрасному дню 1", – написала знаменитость под фото.

Певица празднует запуск своей косметики (фото: instagram.com/ladygaga)

Напомним, о создании своего бренда она объявила совсем недавно. Оказывается, макияж и косметика сыграли огромную роль в ее жизни, и она хочет поделиться этим оружием со всеми.

Бьюти-продукты от королевы эпатажа скоро можно будет купить (фото: instagram.com/ladygaga)

"Когда я была моложе, я никогда не чувствовал себя красивой. И когда я изо всех сил пыталась найти чувство внутренней и внешней красоты, я обнаружила силу макияжа. Я помню, как мама каждое утро наносила макияж, купаясь в сиянии своей силы, чтобы показать свое храброе лицо, как трудолюбивая женщина, которой она была. Затем я начала экспериментировать с косметикой, чтобы воплотить в жизнь мои мечты о том, чтобы стать такой же сильной, как моя мама. Именно тогда я изобрела Леди Гагу. Я нашла супергероя внутри себя, посмотрев в зеркало и увидев, кем я хочу быть. Иногда красота не приходит естественно изнутри. Но я так благодарна, что макияж вдохновил меня на храбрость, о которой я даже не подозревала. Я пришла к выводу, что открыла свою красоту, обладая способности изобретать себя и трансформироваться. Говорят, что я странная, но на самом деле, таким образом, я просто родилась", – написала певица на официальном сайте новой марки.

Косметика Гаги рассчитана на создание самых невероятных образов (фото: instagram.com/ladygaga)

Описание бренда также говорит само за себя. "Это не просто еще один бренд красоты. Говорят, красота в глазах смотрящего, но в Haus Laboratories мы говорим, что красота – это то, как ты видишь себя. Мы хотим, чтобы вы любили себя, и наша миссия – распространять доброту, храбрость и творчество, предоставляя инструменты для самовыражения и переосмысления. Это ваш глем, ваше выражение, ваши правила".